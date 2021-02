Il marketing delle PMI sta diventando digitale e non solo per l'eCommerce

Con un +40% di fatturato, nuove assunzioni e una maturata esperienza con diversi franchising nazionali e internazionali, il metodo messo a punto dal team di sviluppo mira proprio ad aiutare le aziende del territorio, quelle più in sofferenza in questo periodo di crisi.

"Il nostro obiettivo - spiegano i fondatori - è aiutare le micro imprese locali ad intercettare clienti portandoli dall'online all'offline, il regno incontrastato dei big tecnologici. Per queste realtà è importante far conoscere in ambito locale i propri tratti distintivi e consolidarli sul pubblico del territorio".

Tra gli obiettivi contenuti nel Sistema Socialness per aiutare gli imprenditori spiccano "l'aumento della clientela, la frequenza di acquisto, l'aumento dello scontrino medio, l'aumento del life time value, aumentare notorietà locale del brand e ottenere il pieno controllo dei dati".



Un problema non di poco conto visti i budget aziendali sempre più limitati, ma che secondo Bassu e Mancuso è risolvibile attraverso una strategia ben precisa: "innanzitutto la promozione sul territorio locale, un aspetto fondamentale per attrarre clienti nella propria azienda o attività. E poi presenza, sia online che offline, posizionamento, creazione di nuovi contatti e strumenti in grado di misurare in maniera efficace i risultati ottenuti".

Riguardo alle attività che possono beneficiare di questi consigli, i fondatori di Socialness spiegano che non ci sono limiti: "in questi anni abbiamo aiutato quasi 700 aziende locali, tra cui ristoranti, parrucchieri, centri estetica, negozi di abbigliamento, agenzie immobiliari, palestre, studi medici e tutte quelle attività legate al territorio che necessitano di avere più clienti e monitorare l'investimento di marketing. Anche con budget limitati, questo è certamente un ottimo modo per rendersi competitivi in un mercato che diventa ogni giorno più spietato".



Domenica 7 febbraio, inoltre, Socialness terrà dalle ore 16 alle 20 un evento online totalmente gratuito dedicato proprio ad aziende locali che vogliono dotarsi di strumenti innovativi per fronteggiare la crisi e implementare il proprio business con nuove risorse.

Il link per fruirne gratuitamente è: https://bit.ly/3bE4Z5Z