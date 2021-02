La Brexit Ã¨ un accordo in costante evoluzione

Quanto è favorevole al Regno Unito l'accordo raggiunto con l'UE?

L'Agreement riguarda soprattutto l'autonomia e meno i benefici economici: il suo scopo principale è di assicurare il diritto delle parti in gioco di regolare i loro mercati piuttosto che mantenere un alto grado di cooperazione in una vasta gamma di aree politiche. Questa è stata la principale scelta politica del Regno Unito e questo è il motivo per cui ci siamo ritrovati con un accordo debole che non copre aree politiche significative (come i servizi finanziari) e che complica fattori centrali dell'attività economica (come i viaggi d'affari).

La crisi pandemica in corso potrebbe rendere più facile o più impegnativa un'ulteriore cooperazione tra l'UE e il Regno Unito?

La cooperazione transnazionale è stata fondamentale per lo sviluppo dei vaccini e, quindi, per contrastare la crisi da COVID-19. Tuttavia, ora stiamo assistendo a un certo grado di nazionalismo economico nella gestione della pandemia. Speriamo che ciò non aggiunga ulteriori ostacoli alla futura cooperazione tra Regno Unito e UE.



Seguici:



Ci sarà bisogno di ulteriori accordi per perfezionare quello raggiunto l'anno scorso?

Il Trade and Cooperation Agreement riguarda solo una parte della relazione Regno Unito-UE, in costante evoluzione. Un'altra parte comprende il Withdrawal Agreement, con il suo Protocollo sull'Irlanda del Nord. Lo stesso Trade Agreement si riferisce alla negoziazione di ulteriori accordi tra l'UE e il Regno Unito, così come ad accordi con i singoli Stati membri dell'UE su specifiche questioni tecniche. In altre parole, anche se il Regno Unito non è più membro dell'UE, il processo della Brexit non è affatto finito.

Che effetto avrà la Brexit sul futuro degli studi di diritto europeo nel Regno Unito?

Lo studio del diritto UE rimarrà rilevante, anche in virtù del Withdrawal Agreement che estende l'applicazione del diritto europeo a una serie di contesti politici. Il Trade Agreement crea un nuovo contesto all'interno del quale si evolverà la relazione Regno Unito-UE e noi dovremo adeguare il nostro programma di studi in funzione di questi cambiamenti.









Copyright © 2009-2021 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 Se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi next