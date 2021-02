Massimo Begelle (Top Employers Institute): le strategie HR vincenti durante la pandemia sono fluide ed elastiche

Oppure ad Angelini, produttore dell'Amuchina, che ha distribuito fin dai primi giorni dell'emergenza tonnellate di prodotto alla protezione civile, medici e ospedali, attivandosi anche per identificare e denunciare speculazioni e aumenti di prezzo ingiustificati.

O iniziative come quelle di Lagardère, per mantenere vivo lo spirito di gruppo, con webinar live con esperti e ospiti, aperti a manager, dipendenti, collaboratori delle varie sedi sul territorio.

Quali differenze avete rilevato nella survey 2021 rispetto agli anni precedenti a livello globale? Ci sono stati cambiamenti di trend?

La survey 2021 ha confermato ed evidenziato il trend di internazionalizzazione e globalizzazione di Top Employers Institute. E mai come quest'anno, con la pandemia che ha colpito tutto il mondo, la nostra risposta è stata ancora di più a livello globale. Abbiamo dato vita a livello internazionale a webinar e podcast di analisi e riflessione su come si è affrontata l'emergenza e reagito alla pandemia nei vari Paesi del mondo.



Mentre, a livello locale, abbiamo raccolto nel Best Practice Report Italia 2020 le Best Practice d'eccellenza, come quelle appena accennate, e le abbiamo condivise in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i trend, abbiamo assistito alla conferma e forte accentuazione dei trend già in atto: lavoro agile, organizzazione liquida, smartworking. Il trend che si è più trasformato in seguito all'emergenza COVID-19 è quello relativo al benessere psicofisico delle persone, il cosiddetto wellbeing. Prima della pandemia lo si declinava a livello di benessere, con supporti come palestre, consulenze nutrizionali, fitness?

Ora ci si orienta sempre più verso un supporto anche psicologico, per dare sostegno e assistenza alle persone che hanno visto trasformarsi radicalmente il loro modo non solo di lavorare, ma anche di rapportarsi con i superiori, i colleghi, gli stakeholder.

E se parliamo di Italia?

In Italia, ci si sta attrezzando per gestire una "nuova normalità" tutta ancora da definire e regolamentare.



Perché è chiaro a tutti che non si tornerà a lavorare "come prima". Si andrà sempre più verso una conciliazione casa-lavoro, con presenze alternate, 3 giorni a casa e 2 in ufficio. Oppure settimane alternate, di 4 giorni.

La grande sfida che ci aspetta è quella della regolamentazione di questo nuovo modo di lavorare: orari, modalità, spazi, diritto/dovere alla disconnessione. Un mondo tutto da ridisegnare e rivedere.

La pandemia ha dato una spinta decisiva alla digital transformation. Dal vostro punto di vista, a che punto siamo nel nostro Paese?

Stiamo correndo, per recuperare un gap importante rispetto al resto d'Europa e del mondo.

Le aziende hanno dato un'importante accelerazione ai loro programmi e se nel 2019, in epoca pre-Covid, solo il 28% dei manager HR si percepiva in fase di sperimentazione di strategie digitali di livello avanzato, oggi, nel 75% delle aziende si utilizzano strategie digitali per la formazione e l'apprendimento (il 77% in Europa), e nel 64% per la progettazione dei piani di carriera (il 74% in Europa).