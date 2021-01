Rendimenti Bond USA: non Ã¨ come nel 2013

L'aumento delle aspettative di inflazione non mi sembra ancora preoccupante, se non altro per via del "freno a mano" tirato su possibili rialzi dei tassi. Non dimentichiamo che la nuova strategia di "average inflation targeting" della Federal Reserve non prevede un adeguamento di politica monetaria immediato in risposta a un aumento dell'inflazione, anche se oltre la soglia del 2%.

Peraltro la view degli economisti di Axa IM - view che condivido appieno - presume un dominio dei fattori di disinflazione (e.g. trend demografici) nel medio periodo. È quindi improbabile un cambio di regime dei tassi di inflazione, da livelli compatibili con una narrativa di disinflazione a livelli invece più preoccupanti. Ciononostante, non rigetto nemmeno un dialogo su timing di una potenziale normalizzazione della politica monetaria, che comunque a detta di Jay Powell è prematuro e quindi non dovrebbe impensierire l'investitore obbligazionario per la maggior parte del 2021.



Alessandro Tentori, CIO AXA IM Italia