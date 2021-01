Le cinque ragioni della crescita del Bitcoin

2. La politica favorevole delle banche centrali: un allentamento quantitativo costante

Il deprezzamento della valuta fiat è una delle principali motivazioni di investimento addotte per il bitcoin e ha trovato un certo riscontro presso i risparmiatori di tutto il mondo. Più o meno come nel caso dell'oro, un asset a offerta fissa ha buone probabilità di costituire una copertura eccellente nei confronti dell'inflazione, in quanto le banche centrali stampano moneta a ritmi mai visti prima per reagire agli eventi del 2020; di conseguenza, il bitcoin sta entrando in un numero sempre maggiore di portafogli d'investimento.

3. Fiducia in aumento: la ripresa dopo la crisi del 2° trimestre del 2020

Il bitcoin ha risentito dell'ondata di vendite sui mercati verificatasi nel 2020, al pari di tutti gli asset, ma ha registrato un rimbalzo più rapido di tutti gli altri. Questo dettaglio si è rivelato importante per la criptovaluta in quanto, a dispetto di tanti scettici che ne prevedevano il crollo in occasione della prima crisi, sembra che il 2020 abbia dimostrato l'inconsistenza di tale sentiment, almeno per quanto riguarda la crisi più recente.



4. Riprova sociale: gli investitori istituzionali hanno adottato i bitcoin in pianta stabile

Nel 2020 l'adozione delle criptovalute da parte degli investitori istituzionali è stata rapida e consistente, non solo nell'universo degli investimenti, ma anche nell'ambito delle aziende, che hanno iniziato a detenere bitcoin nel quadro delle loro obbligazioni societarie. In particolare, nel 2020 Square Inc. ne ha acquistato 50 milioni di dollari, Galaxy digital 125 e MicroStrategy Inc. addirittura 625 (si tratta in tutti i casi di società quotate e non di crypto startup).

Inoltre, PayPal ha fatto il suo ingresso nell'universo delle criptovalute, annunciando nell'ottobre 2020 la sua disponibilità a consentire i pagamenti in bitcoin.

La possibilità di utilizzare i bitcoin in questo modo, offerta per di più da queste aziende, infonde nel pubblico una fiducia destinata a durare. Un altro aspetto interessante è costituito dal fatto che i grandi acquisti effettuati per mezzo di obbligazioni societarie limitano l'offerta, in quanto tali obbligazioni sono di norma asset a lungo termine. Ciò detto, è possibile che l'andamento recente dei prezzi abbia sbilanciato i rispettivi portafogli e ciò potrebbe comportare una certa mole di vendite nel breve termine, ma staremo a vedere.



5. Il momentum o la paura di perdere l'attimo fuggente

La paura di "perdere il momento" potrebbe essere il motivo più vecchio del mondo per fare qualunque cosa: gli investitori puntano in massa su un asset quando è in ascesa e ciò vale per il bitcoin più che per qualsiasi altra asset class, in particolare nel caso degli investitori retail.

Jason Guthrie, Director of Capital Markets di WisdomTree