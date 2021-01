KPMG: i ricavi operativi diminuiscono tra i primi sei campioni nazionali europei

La crisi causata dal coronavirus ha posto degli interrogativi sulla sostenibilità finanziaria dell'ecosistema calcio nel suo complesso e ne ha ulteriormente evidenziato la fragilità

Secondo un nuovo studio di KPMG, la pandemia COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui ricavi operativi dei club in quasi tutti i sei principali campionati europei e sui difetti evidenti nel modo in cui viene gestito il calcio.

Il "The European Champions Report 2021" ha analizzato i vincitori dei sei maggiori campionati di calcio europei e ha rilevato che ogni club ha subito riduzioni significative dei ricavi operativi per la stagione 2019-20.

Per Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG, "se nelle stagioni antecedenti al COVID-19 si era registrata una costante e stabile crescita per quasi tutte le squadre campioni delle principali leghe nazionali europee, la stagione passata è stata complicata per tutti, anche se in misura diversa. La crisi causata dal coronavirus ha posto degli interrogativi sulla sostenibilità finanziaria dell'ecosistema calcio nel suo complesso e ne ha ulteriormente evidenziato la fragilità. Anche prima della pandemia, gli elevati stipendi dei giocatori, insieme alle crescenti commissioni di trasferimento e agenti, hanno messo a dura prova le finanze dei club. La crisi ha amplificato questi difetti nell'attuale modello di business. Le società calcistiche hanno improvvisamente dovuto affrontare problemi di liquidità con tutti i loro flussi di ricavo interessati dall'assenza delle entrate da botteghino, oltre alla rinegoziazione, sospensione o cancellazione dei pagamenti da parte di media e accordi commerciali".