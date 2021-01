Anche fare del bene ha le sue regole

Occorre un grande investimento in conoscenza dei rispettivi bisogni, del rispetto percorso di maturazione e, non meno importante, del ritorno che le parti si attendono.

Evidente, pertanto, la necessità di farsi accompagnare in questo percorso selettivo che precede la decisione di sostenere un determinato progetto.

Le autrici in questo sono estremamente chiare e dirette. Meglio non donare e ricevere se questa relazione non si è sviluppata in modo costruttivo e franco.

Fondamentale, ed aperta anche questa a spunti, è la fase creativa, ovvero quella in cui, identificato il bisogno si passano in rassegna le diverse opzioni per soddisfarlo, giungendo fino alla proposta migliore per dar corso al piano di sostegno.

Questa si pone, sottolineano le autrici, come la cartina di tornasole dell'affidabilità e riuscita del progetto.

Infine, la misurazione dei risultati ottenuti con l'intervento, indispensabile per capire se quanto fatto è realmente quello di cui si avvertiva il bisogno.



Insomma, siamo innanzi ad una relazione centrale, essenziale, soprattutto in una fase storica ed economica complessa come l'attuale, ove la disponibilità di risorse e proporzionalmente diminuita rispetto alla crescita di domanda da parte di sempre più ampie fette della nostra società.

Titolo: La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati

Autori: Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin

Editore: FrancoAngeli

Pagine: 188

