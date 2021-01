I bot (risponditori automatici) se non sono fatti bene sono un disastro - Punto e a capo

Ma spesso non capiscono niente.

Non sempre è colpa dell'Intelligenza Artificiale, perché di fatto si tratta di determinare degli argomenti e mettere a disposizione delle risposte.

In molti casi, diciamo con una percentuale che si avvicina al 90%, si tratta di trasposizioni delle sezioni FAQ dei siti in versione discorsiva. Questo, ovviamente non funziona, ma non solo, è controproducente perché sarebbe più comodo leggere una pagina che continuare a digitare o dettare domande.

In questi giorni abbiamo sott'occhio il caso dell'App IO, quella per il rimborso di una parte delle spese sostenute con i pagamenti digitali presso negozi fisici. I conteggi si sono bloccati e l'unico modo per interagire è utilizzare un chatbot che fornisce risposte insoddisfacenti, per usare un termine educato.

Non potendo trovare una soluzione, risponde con frasi prestabilite del tipo "invia gli scontrini", "verifica i dati della carta inseriti", ma quello che un utente chiede è di sapere il conteggio e senza gli scontrini non si può proseguire. Surreale.



Non è solo lo stato che realizza questi progetti che potremmo definire incompleti: provate con un operatore telefonico o un fornitore di energia, ma anche con un configuratore dei modelli di autoveicoli.

Di esempi pessimo di utilizzo di una tecnologia efficiente ce ne sono tantissimi, ma il problema sta a monte: se non si ipotizzano prima le eventuali domande, è difficile che un sistema che poi così intelligente non è possa fornire una risposta.

Invece di offrire un servizio, si crea un disservizio, per altro molto costoso e che doveva fare risparmiare il costo di qualche persona in carne ed ossa pronta a rispondere, ma che avrebbe potuto cercare di dare una risposta sensata chiedendo a qualcuno.

E' il caso di dire che oltre al danno, la beffa, per le aziende e per i clienti.

Eppure qualche esempio efficiente c'è, ma il costo va ben oltre quello della piattaforma software e sfrutta l'esperienza delle persone che svolgono il lavoro di backoffice.