Retail e logistica: le sei previsioni per la delivery e il warehouse

Se in precedenza molti retailer avrebbero potuto considerare l'aggiunta temporanea di automazione o robotica come un incubo per integrazione amministrativa e tecnologica, ora un Warehouse Management System (WMS) flessibile, scalabile e adattabile può facilmente tenere sotto controllo il supporto part-time (umano o cobot).

3. Ottimizzare i profitti per aumentare l'efficienza

L'aumento degli ordini eCommerce ha anche comportato un aumento di un elemento correlato e non piacevole: i resi. Una pratica che tradizionalmente avviene in grossi volumi solo all'inizio dell'anno, in concomitanza con i resi natalizi, da ora invece i retailers devono prepararsi a volumi più elevati di resi durante tutti e 12 i mesi.

L'ottimizzazione del processo dei resi è la chiave per garantire che i profitti non vengano intaccati troppo. Un WMS efficace può aiutare a snellire il processo di reso e significa anche che la merce restituita può essere messa a disposizione degli store o dei canali online in tempi molto più rapidi.



4. Dare ai consumatori la possibilità di scegliere il corriere

Nel 2020, i retailer non hanno avuto altra scelta se non quella di ampliare le loro opzioni di consegna per offrire la migliore customer experience possibile. Nel 2021, vedremo queste scelte ampliarsi ulteriormente, per esempio molti consumatori si sono abituati al loro corriere di fiducia (o addirittura ci hanno fatto amicizia), o hanno delle modalità di consegna preferite, e nel 2021 vedremo queste opzioni rinforzarsi.

5. Bilanciare la convenienza con la sostenibilità

L'espansione delle opzioni di consegna costringerà i consumatori a prestare maggiore attenzione alle scelte sostenibili per il 2021. Con i retailer desiderosi di consegnare rapidamente la merce ai propri clienti, il 2020 ha visto la consegna il giorno successivo diventare la norma, con anche un aumento dei modelli su abbonamento, come si è visto con i retailer dell'eCommerce come ASOS e Pretty Little Thing.



Nel 2021, tuttavia, vedremo più consumatori soppesare i vantaggi della delivery rapida e della convenienza rispetto all'impatto che le loro decisioni di acquisto e di consegna stanno avendo sul pianeta.

Una ricerca sulla customer experience di KPMG ha recentemente rilevato che il 58% dei consumatori è preoccupato per il cambiamento climatico; e con molti retailer che si stanno già impegnando seriamente per la sostenibilità, vedremo senza dubbio questo tema in cima alle priorità dei brand e dei governi, non appena ritroveremo un ritorno alla normalità (si spera) per l'estate.

6. L'investimento nel tech continua

Mentre le consegne da parte dei droni non sono ancora realtà, gli investimenti in tecnologia sono sicuramente in aumento. Il contactless è stata una componente essenziale dello shopping in-store nel 2020, e sempre più investimenti tech come la robot delivery dell'ultimo miglio e la scansione dei barcode indossabili non solo facilitano questo, ma mostrano quanto il settore del retail e della logistica possa essere davvero innovativo.



Nel 2021, vedremo senza dubbio maggiori investimenti in una serie di tecnologie a beneficio dello spazio retail: dagli investimenti in grandi piattaforme di big data e analytics per estrarre i dati più preziosi dai clienti; agli sviluppi della robotica e dell'automazione nei magazzini e nell'ultimo miglio del processo di delivery; all'adozione di piattaforme basate sul cloud che migliorano i processi interni di nuovi progetti come i dark store o i centri micro-fulfilment, le organizzazioni grandi e piccole cercheranno di investire sempre di più in tecnologie smart.

Alex MacPherson, Director of Solution Consulting and Account Management di Manhattan Associates