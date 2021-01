VisibilitÃ  e monitoraggio sono fondamentali in un mondo omnicanale

I rilevatori possono fornire informazioni su ciò che accade in qualsiasi momento in quel magazzino. Infatti, quando questi lavorano insieme, si è in grado di avere un'immagine chiara dei propri siti, rilevando al tempo stesso eventuali minacce.

I rilevatori di luce e i sensori di movimento possono inoltre aiutare a monitorare l'attività nel magazzino, segnalando se una luce è stata lasciata accesa o se qualcuno si è avvicinato troppo alle apparecchiature IT.

I dispositivi nel magazzino sono sensibili alle variazioni di temperatura e un aumento anche di pochi gradi può compromettere le prestazioni dei sistemi IT.

Pertanto, i sensori di temperatura, di flusso d'aria e di umidità possono lavorare insieme per avvertire in tempo reale di qualsiasi potenziale problema. Rimanere al passo con questi problemi può aiutare a mantenere un'esperienza di acquisto fluida per i clienti, indipendentemente dal modo in cui scelgono di fare acquisti.



Monitoraggio

La visibilità è solo un componente del puzzle. Bisogna essere in grado di agire su tutti i dati che si rilevano. È qui che entra in gioco il monitoraggio. Una valida soluzione di monitoraggio - come Vertiv Environet Alert o la rete di sensori wireless - permette di monitorare in modo sicuro e completamente da remoto tutti i siti nella rete per garantire che funzionino con la massima efficienza. Questa consentirà di anticipare i problemi, evitare costosi tempi di inattività e soddisfare i clienti con un buon processo di acquisto.

Per i grandi rivenditori, il software di gestione centralizzata può offrire, in tempo reale, tutte le informazioni di cui si ha bisogno per prendere importanti decisioni commerciali. Il monitoraggio gioca anche un ruolo chiave nel garantire la continuità del business.

Con la complessità dello scenario attuale di vendita al dettaglio, è fondamentale disporre di una robusta infrastruttura IT in tutte le sedi.



Joe Ackerman, Global Strategic Client Executive di Vertiv