Cybersecurity: quali saranno i trend di quest'anno?

Un terreno sicuramente fertile è quello del touchless, in forte crescita a seguito dell'emergenza sanitaria per contenere il rischio di contagio. Sono aumentati i pagamenti contactless e i metodi utilizzati per ridurre i punti di contatto, come i codici QR. Il nostro team di threat intelligence Unit 42 ha rilevato casi di sfruttamento di questi codici e l'emergere di dibattiti e tutorial su come abusarne nei forum underground. Dovremmo aspettarci di vedere i cyber criminali continuare a concentrarsi su processi contactless ancora poco maturi o passare a processi fidati consolidati, in cui possono intercettare transazioni finanziarie o compromettere i sistemi per il furto di identità o altre informazioni personali.

Un altro trend che continuerà a essere sfruttato dagli hacker sarà quello del cloud. La migrazione dei processi nella "nuvola", avvenuta in modo repentino a causa dell'emergenza Covid, ha generato disallineamenti tra nuove procedure e la loro messa in sicurezza. Le aziende, nel 2021, stanno già pianificando la fase di ricodifica per ottenere i reali vantaggi dell'agilità del cloud, mentre i team di sicurezza stanno ancora risolvendo i problemi della fase intermedia. Questa migrazione continua e veloce causerà gap di protezione, e, fino a quando le fasi non saranno completate, probabilmente vedremo un numero maggiore di incidenti nel cloud.



L'accelerazione nell'adozione di applicazioni e tecnologie che si basano sul cloud porta a una trasformazione delle reti che connettono uffici e postazioni remote al network aziendale. Il passaggio a una distribuzione delle connessioni Internet locali rischia di limitare le implementazioni allo strato logico di rete, non considerando nel suo insieme i problemi di sicurezza a cui gli utenti sono esposti quando accedono a risorse distribuite in SaaS. Le aziende stesse, se non considerano tutti gli aspetti derivanti da questa trasformazione massiva, rischiano di ridurre la postura di sicurezza globale ed esporre i propri dati riservati.

Tutto questo avrà un forte impatto sui team del Security Operations Center (SOC), che si troveranno a gestire un nuovo ambiente di lavoro e un aumento dei workload. Molte aziende cercheranno di ridurre i costi, accelerando la digitalizzazione dei processi. Già la telemetria di sicurezza rientra nelle attenzioni del SOC; ma a questo si aggiunge il cambiamento dato da dipendenti che lavorano in remoto e l'aumento di strumenti di collaborazione e processi cloud. Molti team del SOC erano anche abituati a utilizzare più schermi per l'analisi dei big data e si riunivano regolarmente per discutere di questioni complesse. I team che manterranno il passo saranno quelli che adotteranno un approccio alla piattaforma basata su dati e Machine Learning (ML)/Intelligenza Artificiale (AI), che li potrà aiutare a essere proattivi di fronte alle azioni degli aggressori.



Per supportare le pubbliche amministrazioni italiane a definire un processo di migrazione al cloud il più snello e lineare possibile, Agid, l'agenzia per l'Italia digitale, ha delineato un piano di standardizzazione e qualificazione delle soluzioni SaaS, al quale Palo Alto Networks ha aderito, ottenendo tutte le certificazioni necessarie. In questo modo le organizzazioni operative nel settore pubblico potranno adottare servizi cloud omogenei e di qualità, sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici.