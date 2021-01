Per conservare l'ottimismo Ã¨ necessario il sostegno fiscale

Le imprese con un maggior valore in termini di innovazione potranno beneficiare di una rapida crescita indipendentemente dal contesto economico.

Le tematiche che ruotano intorno alla sostenibilità continuano a rafforzarsi. I marchi forti e il trend che offre beni e servizi ad un pubblico di massa presentandoli come fossero destinati ad un pubblico di nicchia continuano a garantire redditività ai leader di mercato e sempre più aziende cercano di trarre vantaggio da questa dinamica.

La prossima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici presenterà piani più ambiziosi da parte dei singoli Paesi sulle strategie di decarbonizzazione delle proprie economie.

Continuiamo a concentrarci sul profilo di qualità oltre che sulla valutazione, sul growth, sul momentum e sulle valide, o in miglioramento, caratteristiche ESG, identificando società solide, ben posizionate per il futuro.



Geir Lode, Head of Global Equities per la divisione internazionale di Federated Hermes