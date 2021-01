Commodity: il successo di rame e soia

Marco Oprandi (Cirdan Capital): sarà un'ottima annata per entrambe le materie prime, che continueranno a registrare una crescita dei prezzi provocata dall'attuale e dal futuro deficit dei prodotti

Dopo ferro ed alluminio, il rame è il terzo metallo più utilizzato al mondo. Il suo utilizzo è diffuso soprattutto in settori come il settore dei macchinari per la produzione industriale e quello delle costruzioni industriali. Proprio quest'ultimo rappresenta un'importante subcategoria dei cosiddetti settori ciclici, quei settori che cioè per primi beneficiano dalla ripresa economica: per questa categoria stimiamo infatti un'ottima performance nel 2021, un fattore che a sua volta comporterà un significativo impiego di rame.

A spingere la performance di questa commodity, oltre all'appena citata ripresa economica, sarà anche il recente appetito per investimenti in energie rinnovabili. La maggiore attenzione a fonti alternative di energia, infatti, riduce vertiginosamente l'offerta di questa commodity, aumentandone contestualmente la domanda.