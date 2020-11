Una comfort zone per il lavoro del futuro

In più, e mai forse prima d'oggi, le aspettative, motivate o meno, del ruolo che un giovane si sente di ricoprire nella struttura in cui entra sono molto elevate. Occorre pertanto dosare accuratamente regole e aspettative, ruoli e coinvolgimento, soddisfazione e legittima ambizione a crescere.

Ecco dunque che i due autori si dividono, come collaudati doppisti nel tennis, le zone del campo ed assestano i propri colpi migliori. Iacci spiega in modo pragmatico cosa sia divenuto il lavoro e come questo sia visto e interpretato dai giovani che si affacciano all'impresa. Un universo valoriale e di aspettative spesso complesso, che non sempre si coordina e si colloca a ragione dentro la struttura aziendale ma con il quale occorre misurarsi.

Dall'altro, Rotondi offre una panoramica molto dettagliata di quali siano gli strumenti messi a disposizione (spesso in modo non del tutto coerente) dal nostro legislatore, cercando di guidare l'impresa e il candidato nella conoscenza delle differenti opzioni vigenti.



Infatti concetti come formazione, somministrazione, alternanza scuola lavoro sono divenuti familiari ai più ma ci si deve chiedere se siano realmente lo strumento migliore per mettere in relazione l'impresa e le sue esigenze con le naturali attese di un giovane.

Da sfondo, ed è un elemento significativo del tempo che passa e del mondo che progredisce, le tutele e i valoro fondanti dello statuto dei lavoratori, emanato giusto 50 anni fa. Un sistema di regole pensato per un lavoro che quasi non esiste più, e collocato in un Paese che ha cambiato pelle svariate volte.

Titolo: Generazione Z e lavoro. Vademecum per le imprese e i giovani

Autori: Paolo Iacci e Francesco Rotondi

Editore: FrancoAngeli

Pagine: 128

