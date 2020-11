I dubbi sull'economia autonoma sono reali? - Punto e a capo

A parte le pratiche commerciali più comuni, dal riordino degli scaffali automatico leggendo gli scontrini e i resi, fino alla pianificazione automatica di produzioni in base alle vendite, sono tanti i casi per cui si sta generando un'economia autonoma, basata sul digitale.

Anzi, parlando di digitale, è evidente che l'automazione è molto spinta, tanto che l'intervento dell'uomo può essere visto come un impedimento, un rallentamento della produzione.

E' qualcosa su cui è necessario riflettere e interrogarsi, perché le macchine sono instancabili, lavorano 24/7 e soprattutto non si distraggono a meno di errori.

Quante operazioni oggi sono già automatizzate? E quanto l'automazione sta diventando cruciale?

Se il ruolo umano è "relegato" al pensiero, all'astrazione, al livello più alto, cosa accadrà per tanti lavori?



E quale sarà il ruolo delle macchine? E dell'etica?

Non sono domande banali, sono interrogativi importanti che sono destinati a segnare il futuro dell'umanità, esattamente come l'impronta green.

Si discute troppo poco di tecnologia legata al business e all'etica, ma è chiaro che in un mondo in cui l'intelligenza artificiale diventa protagonista il lavoro umano, per definizione portato agli errori, diventa un problema.