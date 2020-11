Ricerca e innovazione: l'Italia investe poco e la pandemia non aiuta

Massimo Missaglia (SB Italia): è importante raccogliere l'appello dell'Europa che ci sprona a innovare. Serve una nuova cultura digitale: la ripresa passa dalla digitalizzazione

Secondo i dati raccolti dal 1° Rapporto sulla Ricerca e Innovazione ICT in Italia fornito da Anitec-Assinform in collaborazione con Apre (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), gli investimenti ICT in ricerca, sviluppo e innovazione digitale (R&S&I) da parte delle aziende sono cresciuti negli ultimi anni, anche se siamo ancora lontani da livelli ottimali, ancora molto inferiori al reale potenziale del Paese.

Nel dettaglio, la ricerca ha calcolato che, per colmare il gap che abbiamo nei confronti del resto d'Europa, l'investimento in ICT dovrebbe salire nei prossimi 3 anni di almeno 3,5 miliardi di euro. È stato rilevato che nel corso del 2018 sono stati spesi 2,6 miliardi di euro in ricerca e innovazione, con una crescita del 6,4% rispetto al 2017. Il 2019 ha proseguito lungo questo trend, destinato però ad arrestarsi nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.