Il Design Strategico per affrontare il cambiamento in tempi di incertezza

Lo Strategic Service Design consente di prendere in esame tutti gli aspetti da trasformare, tutti i touchpoint che devono evolvere in maniera coerente alle evoluzioni del contesto liquido in cui l'azienda stessa si muove, per veicolare un messaggio forte e tanto vincente da penetrare nell'immaginario collettivo.

Tuttavia, queste metodologie corrono anche il rischio di essere sistematizzate e industrializzate, diventando formule predefinite che vengono utilizzate come slogan di Marketing. La realtà è che i veri Team Agile possono decidere di organizzarsi in Waterfall proprio perché sono Agili. L'apparente contraddizione in termini della frase precedente, nasconde in realtà la demolizione delle certezze e richiede l'adattamento della nostra metodologia progetto per progetto. Dobbiamo incorporare il pensiero "liquido" nei nostri quadri metodologici, per adattare ogni fase del progetto alle mutevoli esigenze del contesto. Questo modo di pensare e di affrontare le sfide è ciò che nel team di Design Strategico chiamiamo "progettazione liquida".



Come possiamo integrare questo approccio liquido nei nostri progetti? Nella nostra esperienza, il "Golden Circle" proposto da Simon Sineck si è rivelato utile. Lo abbiamo applicato a diversi progetti di ridisegno dell'esperienza digitale; progettazione e lancio di prodotti e servizi, posizionamento della proposta di valore o evoluzione verso esperienze phygital, tra gli altri. Attraverso il quadro di Sineck ("Perché", "Come" e "Cosa"), è possibile stabilire un pensiero liquido all'interno di qualsiasi quadro metodologico, combinando queste tre domande da diverse angolazioni.

Secondo Peter Drucker "dove c'è un'azienda di successo, c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa". Nell'attuale contesto di incertezza accentuato dalla pandemia, la nostra principale "decisione coraggiosa" deve essere quella di mettere in discussione costante il "Perché", il "Come" e il "Cosa" delle nostre attività incorporando un modo liquido e più umano di progettare modelli di business focalizzati sulle persone e sul valore.



Stefano Omiccioli, responsabile Customer Experience di Minsait in Italia