La Digital Transformation deve passare dal GDPR

Cristian Meloni (Rubrik): è necessario un nuovo focus sul trattamento dei dati per evitare continue attività a discapito degli utenti e per essere in grado di sfruttare il potere dei dati in ottemperanza con le regole

Non era necessaria una pandemia globale come quella del COVID-19 per sottolineare l'ormai assoluta importanza dei dati nel nostro mondo iper-connesso. I dati rappresentano una risorsa inestimabile ed è fondamentale salvaguardarli per poter sfruttare a pieno il loro potenziale.

Si sono moltiplicati i dati a disposizione delle aziende e degli enti governativi e queste informazioni, come il tracciamento dei dati di localizzazione e degli strumenti per l'individuazione dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19, si stanno rilevando fondamentali, non solo per tematiche legate al business.