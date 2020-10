Lorenzo Riva (LR Wonder Company): Marilyn Monroe testimonial del make-up Made in Italy

Un marchio, quello di Marylin, tra i più riconosciuti al mondo. Avete una grande responsabilità.

Noi abbiamo sempre raccontato Hollywood in tutti i nostri prodotti, ma senza immaginare che avremmo avuto Hollywood "in casa". Abbiamo iniziato a fare un po' di ricerca, perché questa azienda interpreta quelle che sono le passioni dell'imprenditore, e quindi abbiamo cercato sul mercato qualcosa che potesse rappresentare al meglio questa visione. L'accordo con ABG Group è venuto quasi come scelta obbligata. Anzi, siamo stati lusingati da loro perché abbiamo capito di avere di fronte non un partner classico di licenza. Loro hanno questa proprietà del brand Marilyn Monroe fra i loro asset e non pensano solo a monetizzarlo, ma al posto di una negoziazione puntano a un accordo che possa essere in grado di far crescere di valore il marchio Marilyn al di là delle vendite che farà con il singolo prodotto. In pratica, LR Wonder è stata misurata per come racconta il brand, come lo interpreta, come lo vive.



Voi siete l'espressione della PMI italiana che punta a crescere: quanta soddisfazione avete avuto nel chiudere l'accordo?

Tantissima, anche perché ABG Group ha affidato un nome del genere a un'azienda italiana che comunque è una piccola media impresa nonostante i successi che abbiamo avuto. Abbiamo di fronte a noi due anni impegnativi e siamo "costretti" ad avere dei grandi obiettivi da raggiungere. Questo progetto arriva nel momento al momento giusto, perché l'azienda, che è partita nel 2012, ha investito tantissimo non nella crescita del fatturato o in un singolo prodotto ma nella notorietà del marchio LR Wonder Company. Per cui tutto l'investimento è stato fatto per renderlo più riconoscibile. Non abbiamo pescato all'interno un singolo prodotto e l'abbiamo spinto con la pubblicità, ma abbiamo fatto pubblicità sul marchio-azienda, a partire dal "Grande Fratello" a cui ci siamo affiancati per tre anni. Avevamo deciso, anche prima di questa collaborazione, di iniziare a "tirare fuori" dei singoli prodotti dalle categorie di prodotto che ci sono all'interno del nostro portafoglio e quindi l'obiettivo "ambizioso" è quello di raggiungere livelli molto importanti in termini di fatturato, chiudendo il 2020 con oltre 4 milioni di euro. Il fatturato, fino ad oggi e posso dire anche fortunatamente, non è non è mai stato la nostra priorità, ma l'obiettivo di chiusura del prossimo biennio è di 15 milioni di euro, con una crescita che deve essere molto importante. Siamo convinti di aver creato un business plan che ci fa prevedere assolutamente questi numeri, ma di fatto è quanto è accaduto dal 2012 ad oggi, con crescite a doppia cifra. Aumentando il portafoglio prodotti e potendo sfruttare un brand importante, abbiamo costruito delle basi solide per ottenere una crescita vigorosa.