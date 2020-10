La pandemia ha chiarito in anticipo l'economia del 2030

Quali sono i principali rischi da evitare per proteggere il capitale degli investitori nel contesto attuale di incertezza e volatilità?

Evitare quelle industrie e quei settori che saranno meno necessari (o meno di valore) nel 2030 è un tema di investimento particolarmente rilevante. Per esempio, l'accelerazione straordinaria dell'eCommerce ha messo sotto scacco l'industria delle vendite al dettaglio, il Real Estate commerciale e diversi comparti che dipendono dagli acquisti fisici. Inoltre, gli spazi dedicati agli uffici sono risultati meno indispensabili per la condotta del business in aree come il legal, la tecnologia, le pubbliche relazioni, i call centre, la finanza, eccetera. Per queste attività è molto difficile immaginare che gli uffici non vengano riprezzati notevolmente al ribasso. Potrebbero volerci molti anni poi per altre attività, come i viaggi di lavoro, per riprendersi, sempre ammesso che si riprendano veramente.



Quali titoli/aree appaiono più attraenti al momento e perché?

Siamo favorevoli ad aumentare l'esposizione ad agency MBS (NDR: titoli garantiti da ipoteca emessi da imprese sponsorizzate dal governo) con cedole più basse, specialmente nel format TBA, per via dei benefici considerevoli offerti dai tassi di finanziamento impliciti nel mercato TBA. Oltre allo spread sulle agency MBS, questo ulteriore vantaggio aggiunge circa 50-75 punti base l'anno ai rendimenti sui posizionamenti in agency MBS. Inoltre, continuiamo a detenere alcuni crediti di società con bilanci estremamente solidi, che abbiamo aggiunto durante il crollo di marzo/aprile nel credito, per esempio Exxon e alcune banche money center.