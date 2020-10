Settore bancario europeo: un futuro messo a dura prova

Il settore bancario europeo è indubbiamente un settore a rischio a causa dell'incapacità di generare un sufficiente ritorno sul capitale, che è ad oggi inferiore al costo del capitale, con la conseguenza di un'evidente distruzione di valore. A seguito del tonfo dell'economia europea (-21,1% la riduzione del PIL in Europa nel secondo trimestre del 2020), la riduzione dei costi e il consolidamento tra banche risultano essere le uniche opzioni disponibili al momento per migliorare la solidità del settore e attrarre l'interesse degli investitori. Le recenti fusioni in Italia (Intesa e Banca UBI) e in Spagna (CaixaBank e Bankia) vanno in questa direzione e aiutano a rafforzare un sistema bancario tipicamente frammentato, in cui istituzioni di medie e piccole dimensioni hanno difficoltà ad adattarsi ad un contesto difficile come quello attuale. Ad oggi la mancata istituzione di uno schema armonizzato di assicurazione dei depositi a livello europeo o terzo pilastro dell'Unione Bancaria Europea, costituisce il più grande impedimento all'attuazione di fusioni cross-border. La difficoltà di creare grandi istituti bancari europei, in grado di competere a livello internazionale, aumenta il divario tra banche europee e americane. Da sole, le sei grandi banche di Wall Street sono state in grado di generare utili per 13 miliardi di dollari nonostante 35 miliardi di dollari di accantonamenti sui crediti.



Le obbligazioni in euro emesse dal settore bancario ammontano a circa il 27% dei principali indici obbligazionari investment grade, ovvero rappresentano il principale settore. È molto difficile, pertanto non esservi esposti da parte di investitori obbligazionari. Dopo un significativo peggioramento degli spread obbligazionari tra marzo e aprile 2020, il supporto della BCE e le misure fiscali a livello nazionale hanno assicurato una rapida riduzione degli stessi, con la conseguenza che molte obbligazioni senior emesse dal settore finanziario hanno raggiunto un rendimento negativo, circa il 22% contro il 20% del settore corporate (il 13% e il 14% a dicembre 2019). Inoltre, il rendimento delle obbligazioni subordinate (o Tier 2) si aggira intorno all'1,16%, contro il 2,33% per le obbligazioni subordinate emesse da società non finanziarie rendendole, di fatto, poco meno attraenti comparate al livello di rischio. Al contrario le obbligazioni subordinate perpetue (o Additional Tier 1) in euro, con un rendimento medio pari al 5,6% risultano essere molto attraenti.



Il terzo semestre del 2020 si conferma essere difficile per il sistema bancario europeo a causa di una possibile seconda ondata pandemica, il risultato delle elezioni americane e la, ancora, limitata visibilità sull'evoluzione della qualità del credito a seguito della sospensione delle misure fiscali nazionali, quali la moratoria. Come conseguenza, gli investitori obbligazioni dovrebbero preferire obbligazioni senior rispetto al comparto subordinato, nonostante i rendimenti negativi, e un'esposizione maggiormente indirizzata verso banche con più basso livello di sofferenze e migliore redditività, per esempio banche del nord Europa, svizzere, Benelux e le principali banche francesi.

Per concludere, il mantenimento di alti livelli di capitale è e sarà un elemento importante per gli investitori. Ad oggi con un ritorno sul capitale tra il 5-6%, la capacità di generare capitale dall'accantonamento dei profitti è limitata e ciò crea un problema tanto per gli investitori azionari quanto per quelli obbligazionari. Il rischio è che un costo del rischio strutturalmente alto e tassi negativi per un periodo prolungato comportino perdite massicce per il comparto bancario, aumentando il rischio di dissesto per gli istituti più deboli. Il consolidamento a livello nazionale e internazionale aiuterà a rendere il sistema più resiliente e a realizzare sinergie, che restano comunque limitate. Il futuro del sistema bancario europeo, e non solo, è ancora una volta messo a dura prova.



Barbara Mainieri, Buy-side Credit Analyst, DPAM