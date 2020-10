La Customer experience omnicanale è la chiave per il successo online

Oggi gli utenti si relazionano con un'azienda utilizzando canali e strumenti diversi, connettendosi da qualsiasi luogo e in ogni momento. Sono scomparse le barriere legate allo store online e i clienti si aspettano di vivere un'esperienza di acquisto veloce ed entusiasmante, ma sempre accompagnata da servizi e supporto efficienti in fase pre e post, per ricevere aiuto e consulenza in caso di necessità. Il consumatore deve sentirsi "accompagnato" nel percorso di acquisto, come se vivesse la stessa esperienza fisica in negozio, con il personale di vendita a disposizione per ogni suggerimento, consiglio e aiuto.

Per garantire tutto questo è necessario dotarsi di una piattaforma digitale realmente efficace, che comprenda tutti i principali strumenti di servizio, dalle chatbot, ai touchpoint, alla possibilità di personalizzare l'esperienza in base all'analisi dei dati. In questo modo le aziende potranno innanzitutto abbracciare la trasformazione digitale di cui parliamo da anni, mantenendo il loro livello di competitività elevato, ma soprattutto acquisire nuovi clienti e fidelizzare l'ecosistema consolidato, che ci penserà due volte prima di abbandonare un portale davvero fidato e rivolgersi a un concorrente.



Andrea Diazzi, Business Development Manager per l'Italia di Liferay