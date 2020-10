La ventesima edizione di Forum Retail raddoppia

"La partnership con IKN Italy quest'anno si inserisce in un contesto economico delicato e ci permetterà di fare il punto sul commercio e di ribadire le nostre richieste al Governo per una maggiore concentrazione sul settore. Abbiamo chiesto alle istituzioni di intervenire su quattro aree fondamentali per la sopravvivenza del sistema: abbassare il costo del lavoro; avere la possibilità di mettere i dipendenti in mobilità in caso di chiusura di singole unità produttive; ampliare il credito d'imposta sui contratti di locazione alle aziende con un fatturato oltre 5 milioni di euro; estendere il contributo per le attività commerciali a tutti canali e non solo ai centri storici. Confimprese si batterà affinché nei grandi filoni di intervento che il governo proporrà all'Europa ci siano progetti validi per tutti i settori industriali", ha dichiarato Mario Resca, Presidente Confimprese.



"Questa collaborazione, che è nata con la volontà di valorizzare i contenuti di Forum Retail e di essere un veicolo per incrementare le relazioni e i dibattiti con il pubblico presente, diventa quest'anno ancora più strategica, in considerazione dei forti cambiamenti che stanno coinvolgendo il settore. Nonostante l'importante trend negativo dei consumi, c'è una reale volontà di ripresa da parte delle imprese, non solo sulla carta, ma attraverso la realizzazione di progetti concreti. Registriamo infatti una forte affluenza dei partecipanti (sia fisici che online) che sono interessati ad ascoltare le numerose testimonianze di Retailer che hanno reagito alle difficoltà del periodo e si sono contraddistinti per creatività, innovazione e resilienza", aggiunge Cattoglio.

Un'altra novità della ventesima edizione di Forum Retail è rappresentata dagli argomenti trattati: per la prima volta uno dei focus sarà, infatti, la sostenibilità dal punto di vista etico ed economico, ambientale e di welfare.



Tutte le Sessioni analizzeranno il particolare contesto che stiamo vivendo, attraverso le testimonianze dei massimi esperti del settore per sapere quali strategie hanno messo in atto in questi mesi di emergenza COVID-19 e quali saranno i prossimi passi del "New Normal", argomenti di estrema attualità che stanno tanto a cuore ai Retailer.

Anche il mondo Agrifood Tech occuperà un posto rilevante nella ventesima edizione del Forum: i Top Manager delle aziende del settore si confronteranno su tracciabilità, certificazione e trasparenza per l'agricoltura d'innovazione.

Lo Strategy Stage dedicato alla Giurisprudenza nel Retail rappresenta una novità, studiata per aiutare le Aziende ad affrontare al meglio il momento della Ri-Partenza: i dibattiti verteranno su temi come la proprietà intellettuale e tutela del "phygital" nella fase post COVID-19, gli effetti della pandemia sui rapporti landlord-tenant, le recenti evoluzioni giurisprudenziali del Franchising e la gestione del personale nella fase "New Normal".



Di estrema attualità anche l'Innovation Stage con focus Wholesales, una vera occasione per essere aggiornati su come ha risposto il canale multi-brand a livello omnichannel durante e post COVID-19.

Inoltre, un posto di rilievo è dedicato ai New Talent: la Digital Transformation cambia le competenze richieste. Il dibattito si focalizzerà su come evolve il rapporto tra soft e hard skill, che tipi di talenti devono cercare le aziende e quali competenze servono, cosa vuol dire (ri)organizzare realmente il mondo del lavoro e come impatta sul personale.

Il Forum Retail diventa sempre più internazionale grazie all'incremento della partecipazione di Speaker stranieri con l'obiettivo di un aumento del benchmark globale, di particolare rilevanza in questo periodo: il confronto sarà focalizzato su come si stanno organizzando per la ripresa i Retailer in ottica multicanale in Europa, Stati Uniti e Asia per differenziarsi dal mercato.



Infine, un'altra novità dell'edizione 2020 è l'evento nell'evento "Retail & Payments", con dibattiti che spazieranno dagli smart basket agli smart POS, dal checkout per l'eCommerce alle nuove soluzioni di credito al consumo.

La ventesima edizione di Forum Retail sarà la più importante occasione per riunire nuovamente, dopo l'emergenza sanitaria, la Community dei professionisti del Retail, che potranno così confrontarsi sulle esperienze vissute e fare networking per trovare soluzioni condivise per affrontare al meglio le prossime fasi di questo "New-Normal" che stiamo vivendo.

