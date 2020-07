La pandemia non ha frenato startup e Venture Capital

I cambiamenti per ripartire e la necessità di un intervento politico - Tanto le startup quanto i fondi di VC chiedono un intervento del Governo attraverso sussidi diretti e indiretti e un alleggerimento della burocrazia. In particolare, vengono auspicati investimenti per potenziare la dotazione infrastrutturale, con particolare attenzione al digitale, una ridefinizione della legislazione sul lavoro (con un focus sullo smartworking) e sussidi sia diretti che indiretti (es: sconti in bolletta, sgravi fiscali). Lato Venture Capital, il 62% ritiene che lo strumento adatto sia quello dei decreti legislativi, il 15% chiede invece maggiore concessione di credito da parte delle banche e il 23% vede una possibile soluzione nella ricerca di nuovi investitori privati.

"La resilienza mostrata dalle startup nell'affrontare questa emergenza e il divario emerso con il sistema imprenditoriale tradizionale, fa emergere la necessità di metterle al centro del progetto di ripresa", ha dichiarato Francesco Cerruti, Direttore Generale di VC Hub Italia . "Il fatto che le startup siano state capaci di navigare anche "controvento" lascia intravedere enormi margini di miglioramento dell'intero ecosistema, in presenza però di norme che ne agevolino l'esistenza e l'operatività. Il momento per intervenire nell'ottica di ridurre il divario che abbiamo con altri Paesi europei è adesso, è un'occasione che non possiamo perdere. Molto è stato fatto, conclude Cerruti, ma purtroppo è ancora troppo poco rispetto a quel che viene fatto altrove".



Secondo Massimiliano Vercellotti, Startup Leader di EY in Italia (nella foto), "A seguito dell'emergenza, abbiamo osservato come il calo della domanda e la crescente esigenza di liquidità rappresentino le principali sfide per imprenditori e investitori, la cui risposta è stata ricercata nella ridefinizione delle priorità, nella ricerca di nuovi fonti di finanziamento e nello sviluppo di nuovi business plan per fronteggiare la crisi. Nonostante ciò, il tessuto imprenditoriale italiano non si è fermato ed è interessante notare come il 58% delle startup intervistate abbia continuato ad assumere personale durante la crisi, e che quasi 9 startup su 10 pensino di tornare a crescere entro i prossimi 12 mesi. In questo scenario, per fronteggiare e gestire il cambiamento in atto servirà una maggiore sicurezza, comunicazione, strategia e resilienza, che giocheranno un ruolo cruciale se unite alle misure che saranno messe in atto dal Governo".