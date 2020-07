Change management: il ruolo centrale delle relazioni anche negli uffici virtuali

Nespoli (Prysmian Group): dobbiamo comunicare con i nostri colleghi con tutti gli strumenti a disposizione (Skype, telefono, chat, mail), anche di più di quello che abitualmente faremmo e con un'attenzione empatica più spiccata

Dopo circa tre mesi di lavoro a distanza, stiamo progressivamente provando a tornare alla normalità. L'emergenza legata al COVID-19 ha obbligato tutti, all'improvviso, ad abbandonare le proprie postazioni negli uffici e a trovare una nuova modalità di lavorare e di interagire con i propri colleghi. Un'emergenza che ha cambiato, per sempre, il nostro approccio al lavoro e che avrà un impatto notevole anche in futuro.

"Il COVID-19 - dichiara Maura Nespoli, VP Global Talent Acquisition, Talent management & People development di Prysmian Group - ha colpito tutti e i suoi effetti, a livello economico e lavorativo, si sentiranno per parecchio tempo. Non possiamo negare che sia stata una tragedia, ma credo che (sebbene le difficoltà siano evidenti) dovremmo iniziare a considerare le opportunità che questo momento ci sta offrendo. E proprio in una situazione di incertezza come quella attuale dove le persone fanno la differenza. Puntare sulle competenze di ciascuna risorsa, massimizzando il contributo che può portare, permette di garantire la continuità del business, di non perdere quote di mercato e di uscire dalla crisi rinforzati".