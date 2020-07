L'oro è di nuovo un'opzione per chi ho investito in azioni?

Tahir (WisdomTree): gli investitori possono continuare ad aumentare l'esposizione azionaria, ma al contempo cercano di mitigare il loro rischio di ribasso con il metallo giallo

Quest'anno l'oro ha superato l'indice S&P 500 del 28%. Nonostante i rischi, l'Indice S&P 500 - come la maggior parte degli altri indici azionari - si è ripreso fortemente dalla flessione del marzo di quest'anno. Se gli investitori si stessero precipitando verso opzioni per proteggere le loro esposizioni azionarie da una potenziale flessione, l'indice Vix mostrerebbe valori particolarmente elevati. Invece, vediamo che il VIX continua ad abbassarsi e ad avvicinarsi ai livelli del 2019 - quando il mondo era un posto diverso.

Vediamo, tuttavia, che l'oro si afferma come opzione put, e questa non è la prima volta. Dopo i precedenti crolli dei mercati azionari - in particolare il crollo delle dotcom e la crisi finanziaria globale - l'oro ha fortemente sovraperformato l'azionario. In questo caso, la ripresa delle azioni - in modo apparentemente controintuitivo - va nella stessa direzione dell'oro. Ed è così, infatti, dal marzo di quest'anno.