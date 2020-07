Cresce la fiducia del settore delle sponsorizzazioni sportive

Come per i risultati precedenti, i brand rimangono più fiduciosi sul futuro delle sponsorizzazioni, con un punteggio medio di 6,7 su 10. Le agenzie hanno visto il più grande salto di positività, da 5,6 a 6,3, mentre il punteggio di fiducia medio per i titolari dei diritti è stato di 6,0, con un incremento di 0,4 punti.

Mentre l'Europa emerge dal lockdown e continua il cauto ritorno allo sport e all'intrattenimento, l'ESA ha anche interrogato i professionisti delle sponsorizzazioni sulla loro strategia e pianificazione per i prossimi mesi. Circa il 52% degli intervistati ha spostato gli eventi dal 2020 al 2021, con il 35% che programma di spostare gli eventi verso la fine del 2020. Il 35% prevede una seconda ondata di COVID-19.

Più di un terzo delle organizzazioni prevede un ritorno in ufficio nei prossimi sei mesi, con solo l'11% che ha in programma di chiudere gli uffici e passare al lavoro a distanza in modo permanente.



Il presidente dell'ESA Andy Westlake ha dichiarato che "I risultati del Sponsorship Sentiment Tracker sono il segno più chiaro che la fiducia sta tornando nel settore. Mentre sarà una lunga strada per la ripresa, marchi, agenzie e titolari di diritti in tutta Europa si sentono molto più positivi di quanto non fossero nemmeno un mese fa. Man mano che altri eventi tornano, vengono concordati nuovi accordi di sponsorizzazione e vengono proposti piani provvisori per il ritorno dei fan agli stadi, ci sono segnali incoraggianti per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. È importante sottolineare che, con così tanti eventi importanti all'orizzonte, il settore delle sponsorizzazioni può svolgere un ruolo in una ripresa economica più ampia".









