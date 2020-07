Il valore della performance d'impresa sta anche nei costi

Il principio di fondo del lavoro, strutturato in 8 capitoli, è che i sistemi di misurazione e gestione delle performance sono divenuti essenziali nella vita dell'impresa. Per certi versi, pari al talento, al know how, alla vision che gli imprenditori più audaci (ma con i piedi ben saldi a terra) sanno tratteggiare.

In questa misurazione i costi sono centrali, ricoprono sempre più un ruolo chiave in tutte le aziende, supportando e indirizzando decisioni e azioni manageriali nel perseguimento degli obiettivi strategici.

Secondo gli autori, solo conoscendo e misurando a fondo costi e performance è possibile rendere più efficaci ed efficienti i processi decisionali. Questo richiede la condivisione all'interno dell'organizzazione delle metriche utilizzate.

Occorre pertanto che il know how specifico gestionale sia conosciuto e condiviso nel modo più capillare, onde rendere tutti edotti e responsabili, per la propria parte, del perseguimento del miglior risultato finale.