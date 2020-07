Non può esserci ripresa se non guidata dalle banche

Il secondo fattore che può sostenere il mercato è la tecnologia. Le inadempienze sui prestiti e il livello dei crediti in sofferenza aumenteranno in linea con la diminuzione del capitale a disposizione di imprese e consumatori. È quindi fondamentale che le banche adottino misure necessarie per gestire i loro portafogli in modo responsabile, fornendo ai clienti i prodotti giusti a costi accessibili. Per permettere che ciò avvenga, dati e capacità di analisi sono fondamentali.

Utilizzando strumenti di previsione e di modellazione che integrano dati propri e di terze parti, le banche possono disporre di un quadro migliore della situazione attuale e futura di un cliente e comprendere in modo più chiaro come supportarlo con le soluzioni più adatte. Disporre di insight validi permette di analizzare in partenza i potenziali fattori di rischio, riducendo le possibili insolvenze che danneggiano la banca ma anche gli stessi consumatori.



Ma non si tratta solamente di analizzare i dati in modo più approfondito

La tecnologia più supportare questo percorso di ripresa in ulteriori ambiti, come ad esempio la diversificazione dei canali e l'ottimizzazione dei costi. Se il digitale si è dimostrato il canale principale nella situazione contingente, ci aspettiamo che anche in ottica futura continui a incrementare la sua rilevanza, a seguito di un maggior riconoscimento da parte dei consumatori e della possibilità di personalizzare al massimo l'erogazione e la fruizione dei servizi da parte delle organizzazioni e dei consumatori stessi. Infine, la crescente automazione legata a una maggiore presenza e implementazione di strumenti self-service su tutto il ciclo di vita dei processi, come ad esempio quelli di identificazione del cliente o di raccolta e verifica della documentazione, permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, in ultima analisi comprimendo significativamente i costi.



"Stiamo vivendo una fase ricca di incertezze, in cui la capacità di adattarsi da parte delle banche è fondamentale", spiega Armando Capone, Chief Commercial Officer di Experian. "Attraverso tecnologie e modelli analitici avanzati, come intelligenza artificiale e machine learning, le banche possono acquisire preziose informazioni e meglio valutare i rischi connessi ai crediti esistenti o alle nuove richieste di credito".

Se l'emergenza sanitaria si farà man mano da parte per lasciare spazio a una crisi finanziaria globale, le istituzioni devono agire non solo per proteggersi, ma anche per supportare al meglio i propri clienti.

Il settore bancario ha le possibilità per superare questo tsunami, ma non può limitarsi ad avere fiducia e attendere. Deve sfruttare le possibilità offerte dalle normative esistenti e da quelle implementate per l'occasione dai vari governi, e deve parallelamente accelerare sui programmi di digitalizzazione e sfruttare gli strumenti avanzati di analisi per comprendere ed anticipare le difficoltà e le esigenze dei clienti, identificare le opportunità di crescita e sostenere la ripresa globale in tutto il mondo.