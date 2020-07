Le imprese devono imparare non solo a sopravvivere alle turbolenze ma a sfruttarle

Questo è un momento di crisi a causa del coronavirus. Quali cambiamenti e opportunità vedi per le aziende e i loro leader?

Le nostre vite sono state sconvolte e non torneranno alla "normalità" per molto tempo. Durante i periodi turbolenti, i bisogni non vanno via: cambiano. E se perdi queste occasioni, i concorrenti e nuove realtà otterranno un vantaggio competitivo su di te. La disruption crea opportunità, ma solo per coloro che alzano lo sguardo e coraggiosamente le cercano, piuttosto che sedersi e aspettare che passi il caos.

Come può un'organizzazione pianificare in un ambiente di incertezza?

Il primo passo è riconoscere che l'incertezza è una certezza e utilizzare uno degli strumenti più potenti per comprendere la situazione: la pianificazione degli scenari. È un processo che crea molteplici iterazioni del futuro e sviluppa strategie solide per ognuna. Identificare ed eseguire le mosse di "nessun rimpianto". Quindi imposta i "trigger" che ti avvisano che uno scenario si sta svolgendo rispetto agli altri.



Il virus ha cambiato le abitudini dei consumatori. Quali modelli di esperienza del cliente identifichi per il post 2020? Quali saranno i fattori più dirompenti?

È ovvio che i consumatori saranno molto più preoccupati per la pulizia e l'igiene, il che significa accrescere l'esperienza del cliente con una comunicazione ancora maggiore su ciò che si sta facendo per soddisfare tali esigenze. Questo può variare dall'avere qualcuno designato sul posto come responsabile della sicurezza con un giubbotto o un cappello altamente visibile, fino a offrire trasparenza su come realizzare i tuoi prodotti/servizi. La fiducia è scarsa e le organizzazioni/brand dovranno impegnarsi molto per stabilizzare e mantenere la loro credibilità.

Le organizzazioni cambiano e cambiano anche le caratteristiche dei leader. Con quale frequenza dobbiamo rivedere i nostri modelli di leadership?



Il filosofo greco Epiteto disse: "Hai due orecchie e una bocca. Usali nella stessa proporzione". Dobbiamo cambiare il modo di dirigere le aziende in base a ciò di cui i nostri follower, inteso come dipendenti, hanno bisogno da noi. Con COVID-19 e la messa in sicurezza in atto, abbiamo dovuto cambiare il modo di guidare le organizzazioni quasi dall'oggi al domani. Il virus ha fornito una lezione molto importante: siamo leader e organizzazioni più resilienti di quanto avessimo mai pensato possibile! I leader disruptive stabiliscono la loro leadership nel contesto dei loro follower: praticano l'arte del followership come una forma di leadership. A tal fine, cambiano il modo in cui si presentano come leader tutte le volte che sono necessarie per mantenere una forte relazione con i loro follower.

Quali fattori identificano un leader disruptive e come si crea una mentalità disruptive?



Due fattori distinguono un leader disruptive. Innanzitutto, un'apertura al cambiamento della mentalità. In secondo luogo, i comportamenti di leadership che danno potere e ispirano le persone. Il primo stabilisce la direzione per l'interruzione, mentre il secondo attira le persone verso la causa e crea un movimento che porterà tutti a superare gli inevitabili tempi difficili. Il modo migliore per creare quella mentalità disruptive è quello di concentrarsi sulle esigenze del tuo futuro cliente: se le capisci davvero, non riuscirai a resistere dall'inseguirle.

Quali sono le competenze di cui il mercato avrà bisogno per superare questa crisi e rilanciare l'economia?

La più grande è riuscire a guardare oltre le sfide di oggi e investire in un futuro incerto. È abbastanza difficile durante i periodi normali concentrarsi sul futuro, sembra quasi impossibile quando possiamo a malapena prevedere cosa accadrà la prossima settimana. Ma è quello che faranno le organizzazioni più competitive e i loro leader: hanno le riserve di liquidità e le persone coraggiose per correre i rischi che gli altri non correranno. E trarranno beneficio dall'essere i primi nel futuro.



In che modo la tecnologia influisce sulla leadership?

La leadership è una relazione tra coloro che aspirano a guidare (leader) e quelli ispirati che li seguono (follower). Le relazioni si formano da interazioni e conversazioni e oggi molte di queste conversazioni avvengono su canali digitali e social. I leader possono sentirsi a proprio agio nell'essere digitali ma non necessariamente sicuri di presentarsi in digitale come leader. Soprattutto ora, quando dobbiamo connetterci ancora di più con i colleghi tramite canali digitali, è fondamentale che i leader abbiano fiducia nell'estendere la loro leadership nei canali digitali e social.

Come vede il processo di trasformazione digitale e in quale momento diventa incentrato sulle persone rispetto alla tecnologia?

Spesso ci concentriamo troppo sul "digitale" e non abbastanza sulla "trasformazione". Questo è il motivo per cui così tanti sforzi di trasformazione digitale falliscono. La nostra ricerca ha dimostrato più volte l'importanza della leadership e della cultura nella trasformazione digitale: non fa differenza quanto sia avanzata la tecnologia se le persone non la adottano e non la usano per cambiare il modo di fare business.



