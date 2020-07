Le3P (People, Processes, Place) e la trasformazione digitale delle HR

Da tempo, anche chi si occupa della gestione delle risorse umane ha riconosciuto quanto la formazione aziendale sia una leva fondamentale non solo per migliorare le competenze del personale, dando alle aziende un vantaggio competitivo, ma anche per accrescere l'impegno e la retention dei dipendenti rendendoli parte del processo evolutivo dell'azienda e del suo miglioramento. Si stanno facendo largo anche tra le PMI, meno inclini al concetto di lavoro per obiettivi, nuove modalità di erogazione della formazione come l'eLearning, il mobile learning o il ricorso a formule "blended", che prevedono sia l'interazione con tutor e docenti sia la fruizione di contenuti attraverso i video.

Con l'obiettivo di analizzare le abitudini degli HR manager coinvolti nella trasformazione digitale e migliorare i suoi servizi, Fluentify ha recentemente lanciato un sondaggio per capire lo stato dell'arte in Italia sulle prassi adottate dalle aziende e sulle loro aspettative per il futuro rispetto allo smartworking, alla formazione e, in generale, al ruolo degli HR manager in relazione al processo di digitalizzazione. La survey sarà attiva fino a settembre.



Iwka Janiszewska, Head of Education, Fluentify