I lavoratori da remoto ora sono più consapevoli nei confronti della cybersecurity

La produttività ha ancora la meglio sulla protezione per molti utenti. Il 28% (34% Global) è d'accordo nel non dare importanza se l'applicazione utilizzata è consentita dall'IT oppure no, l'obiettivo è svolgere il lavoro. Inoltre, il 28% (29% Global) pensa di poter utilizzare un'applicazione non lavorativa nel momento in cui la soluzione fornita dall'azienda non sia ottimale.

La Dottoressa Linda K. Kaye, Cyber Psicologa Accademica all'Università Edge Hill, spiega che "I lavoratori sono molto diversi tra di loro e ci sono molti aspetti da considerare e che influenzano il comportamento, come i valori, le responsabilità aziendali e la personalità . Le aziende devono considerare queste differenze nel momento in cui effettuano corsi di formazione sulla cybersecurity con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficacia".

Secondo Lisa Dolcini, Head of Marketing di Trend Micro Italia, "È davvero incoraggiante vedere quante persone prendono seriamente i consigli del team IT e capiscono che la protezione della propria azienda sia anche una responsabilità individuale, anche se verrebbe da chiedersi perchè gli altri non lo fanno. Le criticità sembrano esserci quando le consapevolezze sulla cybersecurity devono tradursi in comportamenti concreti. Le aziende devono tenere ben presenti le differenze all'interno della propria forza lavoro e insistere sulla formazione e sulla consapevolezza, in un momento in cui la cybersecurity è finalmente riconosciuta dai dipendenti come fondamentale".









