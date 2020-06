Manager italiani carenti nella gestione e motivazione dei collaboratori

Tra i problemi che i manager soffrono di più, il primo posto spetta a quelli connessi agli sprechi legati alle persone e ai processi "sociali" all'interno dell'azienda. Mail, riunioni, discussioni inutili o improduttive e il poco tempo per il pensiero strategico sono state indicate da oltre il 40% dei rispondenti tra le prime 5 più rilevanti. Comunicare efficacemente (60%) e capacità di focalizzarsi sul valore e sulle poche cose che fanno la differenza (58%) sono le prime due competenze che i manager ritengono di dover sviluppare in questo momento.

Tra le principali sfide è emersa la necessità di ottimizzare i processi operativi, produttivi e non. Quasi metà del campione si ritiene fortemente impreparato ad affrontare questo tema e il 37% lo ritiene un aspetto che potrebbe diventare critico. In merito alla digitalizzazione, il 41% dei manager la ritiene una sfida prioritaria in quanto molto rilevante per il business e alla quale associa un livello di preparazione aziendale basso.



Il cuore dell'analisi svolta attraverso la ricerca è basato sul "Business Excellence Model" sviluppato da Lenovys, e che ha permesso di analizzare il livello dell'efficacia, dell'efficienza e della sostenibilità di aziende e persone. Per ciascun livello sono state identificate le sfide principali che le aziende potrebbe affrontare nei prossimi mesi per resistere alla crisi causata dal COVID-19 ma soprattutto per gestire al meglio la ripresa. Per ciascuna sfida è stato chiesto di valutarne la rilevanza, ovvero quanto la si ritiene critica per il successo dell'azienda, e il livello di preparazione, ovvero quanto si ritiene che l'azienda sia preparata ad affrontarla.

L'analisi ha riguardato aziende di ogni dimensione di fatturato (<1 milioni: 25%; 1-5 milioni: 15%; 5-20 milioni: 19%; 20-100: 19%: oltre 100 milioni: 22%), con una prevalenza nel settore manifatturiero (59%) rispetto ai servizi (41%).



In merito ai futuri investimenti, 9 manager su 10 hanno dichiarato che non taglieranno gli investimenti ed in particolare circa il 70% li aumenterà su aree quali: politiche di sviluppo, lancio nuovi prodotti e servizi, miglioramento di processi, introduzione di soluzioni IT, ricerca di nuovi canali di vendita.

"Uno degli aspetti più significativi dell'indagine svolta si riferisce al fatto che i manager italiani ritengono le capacità sociali e relazionali prioritarie per raggiungere l'eccellenza rispetto a quelle più tecniche. Infatti se osserviamo i problemi che i manager soffrono di più, il primo posto spetta proprio a quelli connessi agli sprechi legati alle persone e ai processi ?sociali' all'interno dell'azienda", ha affermato Luciano Attolico, fondatore di Lenovys. "Sempre di più manager e leader delle aziende dovranno essere capaci di costruire una formazione continua approfondendo e aggiornando costantemente le proprie competenze in un contesto complesso ed in rapidissima evoluzione, anche dal punto di sociale, come quello attuale".