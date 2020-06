Il CIO deve avere un posto all'interno del board ed essere partner del CEO

Indirizzare i rischi

Un punto fondamentale delle discussioni all'interno del board è il rischio. Ed è anche un'area nella quale il CIO può dare un contributo reale, aiutando i C-Level a capire e gestire meglio i rischi. Il Cloud è un buon esempio. Un giorno il CIO di un'importante banca italiana ci ha contattato per cercare di risolvere i rischi legati al cloud della sua azienda. Il board della banca percepiva infatti il cloud solo come rischio, senza vedere le opportunità che potevano seguire. In casi simili, il CIO ha un ruolo centrale per fare chiarezza e spiegare al board i vantaggi e le opportunità della tecnologia. Il CIO deve essere un ponte tra l'IT e il business.

Il CIO deve essere il business partner del CEO

Molti CIO oggi, in ogni settore e particolarmente quelli che riportano al CFO, lottano per portare avanti iniziative e attività innovative che spesso finiscono inevitabilmente per scontrarsi con le questioni di budget. Il CIO deve allinearsi all'agenda digitale del CEO e intervenire nelle discussioni circa i nuovi prodotti, gli investimenti strategici e come la tecnologia può far crescere il business. E incredibilmente potrebbe anche accadere che venga stanziato ulteriore budget, una volta compresa la bontà del progetto. La scelta di mantenere il focus su come la tecnologia possa abilitare e far crescere il business permetterà al CIO di avere un posto all'interno del board ed evolversi dal precedente ruolo di back office.



L'evoluzione del CIO

Di cosa hanno bisogno i CIO per raggiungere questo livello strategico di coinvolgimento? Di un cambio di percezione, comportamento e linguaggio. Il CIO deve iniziare a parlare il linguaggio del business abbandonando l'approccio esclusivamente tecnico, ma spiegando bene i rapporti costi/vantaggi.

Solo così il CIO potrà guadagnarsi la fiducia e un posto all'interno del board, proiettando la propria azienda in maniera sempre più decisa nella digital transformation.

Antonio Rizzi, Senior Manager Solution Consulting ServiceNow