Quanto conta il turismo per l'economia globale?

Reilly (Schroders): il settore ha contribuito al Pil globale per il 10,4% nel 2018 e con le restrizioni attuali sta affrontando un periodo molto complesso. A rischio tra i 100 e i 120 milioni di posti di lavoro

I governi in tutto il mondo hanno introdotto restrizioni al turismo, con il Regno Unito che ha adottato nuove norme sulla quarantena, che implicano l'autoisolamento per gran parte delle persone in arrivo nel Paese.

Quale potrebbe essere l'impatto sulle diverse economie?

Ci siamo focalizzati sul turismo internazionale, dato che è più vulnerabile alle sfide poste dal COVID-19 rispetto a quello domestico.

L'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) analizza i dati sulla "percentuale di ospiti internazionali in tutti gli esercizi commerciali" per stimare il contributo del turismo internazionale al turismo nella sua totalità in un Paese specifico. Tale metrica varia dal 98% in Liechtenstein e Monaco, per esempio, all'11% in Australia.