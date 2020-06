Il grido di aiuto delle imprese italiane

Non è pensabile parlare di 2021 (il Recovery Fund sarà attivo dopo giugno!) quando una quota enorme delle aziende a stento arriverà a fine 2020. Ma passiamo ai dati Istat.

Secondo le rilevazioni, oltre la metà delle imprese (37,8% di occupati) prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020.

Il 38,0% (con il 27,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 42,8% ha richiesto il sostegno per liquidità e credito (DL 18/2020 e DL 23/2020).

Riorganizzazione di spazi e processi (23,2% delle imprese) e modifica o ampliamento dei metodi di fornitura dei prodotti/servizi (13,6%) le principali opzioni adottate per far fronte alla crisi.

Il 45,0% sono le imprese sospese fino al 4 maggio.



Il 22,5% ha aperto prima del 4 maggio dopo un iniziale periodo di chiusura.

Il 70,2% sono le imprese che hanno fatto ricorso alla Cig o a strumenti analoghi.

A marzo/aprile la quota di personale in lavoro a distanza arriva all'8,8% (dall'1,2% di gennaio/febbraio).

Il 42,6% delle imprese ha chiesto un nuovo debito bancario.

Il 24,1% fa fronte alla crisi di liquidità utilizzando i margini disponibili sulle linee di credito.

La rilevazione ha interessato un campione di circa 90 mila imprese con 3 e più addetti, rappresentative di un universo di poco più di un milione di unità appartenenti ai settori dell'industria, del commercio e dei servizi, corrispondenti al 23,2% delle imprese italiane, che producono però l'89,8% del valore aggiunto nazionale, impiegano il 74,4% degli addetti (12,8 milioni) e circa il 90% dei dipendenti. Sono quindi un segmento fondamentale del nostro sistema produttivo.

Un sistema che grida disperatamente aiuto.

Claudio Gandolfo









