Le due maggiori banche italiane si posizionano ben al di sotto della media, con valori inferiori alla metà della media''.

Le stesse banche campionesse di derivati sono anche quelle con un peggior dato nel rapporto tra le attività dal valore meno trasparente in bilancio (attivi di livello 2 e 3) e il patrimonio.

''In questo caso al primo post troviamo Danske Bank, banca danese, ma tra le banche dell'Area euro le banche tedesche e francesi occupano anche in questa classifica le posizioni di vertice. Infatti, dopo il dato eccezionalmente elevato di Danske Bank, attivi di tipo 2 e 3 pari al 982% del patrimonio, seguono Deutsche Bank (841%), Barclays (793%), Nordea (626%), Société Générale (525%), Bnp Paribas (491%) e Commerzbank (487%)''.

In conclusione, secondo lo studio del CER, ''la tavola pubblicata sintetizza ciò che è emerso dai vari indicatori. Deutsche Bank risulta la banca più esposta al rischio di mercato, seguita da Barclays, Bnp Paribas, Nordea, Commerzabank, Rbs e Société Générale. Le prime quattro banche in classifica operanti dell'Area euro sono due banche tedesche e due banche francesi, a conferma di quanto detto nelle analisi dei singoli indicatori.

Gli interventi della BCE volti a stabilizzare i mercati finanziari trovano ampia giustificazione nei dati mostrati in questo report. La volatilità e le forti oscillazioni dei mercati finanziari avrebbero potuto destabilizzare le principali banche tedesche e francesi, con nocumento per tutta l'Area euro. Tuttavia, i dati evidenziano anche quanta strada le Autorità di vigilanza (soprattutto europee) debbano ancora percorrere per riuscire a contenere il rischio di mercato presente nei bilanci di alcuni istituti sistemici europei. Sarebbe opportuno un cambio di passo immediato in questa direzione, come fatto sul rischio di credito dopo la Grande Recessione, perché, alla luce di quanto visto sui mercati finanziari nelle ultime settimane, il rischio sistemico insito nel rischio di mercato pare essere molto più elevato e molto meno gestibile rispetto a quello del rischio di credito ''.



Un modo elegante per dire che il problema per le banche non erano gli NPL - che hanno costretto le nostre banche a svendere - ma i derivati, da noi quasi inesistenti.

