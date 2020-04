Il ritorno della Lega Anseatica

Parole a cui si aggiungono quelle del famoso teologo olandese, autore e conduttore di radio e TV Andries Knevel in un tweet illuminante: ''Nella Bibbia, Giuseppe consiglia al Faraone di risparmiare per i 7 anni magri nei 7 anni grassi. I Paesi Bassi hanno fatto un ottimo lavoro. Ora dovremmo aprire i nostri granai per i Paesi che fanno festa da 7 anni: Italia, Francia, Belgio? #Eurobonds''.

Personaggi diversi ma identico atteggiamento. Wopke Hoekstra, ministro delle Finanze olandese deve aver detto cose simili all'Eurogruppo vista la reazione di Antonio Costa, primo ministro portoghese: ''Il suo discorso è ripugnante nel contesto dell'Unione europea. È di assoluta irresponsabilità questo tipo di risposta, è una meschinità ricorrente e mina completamente lo spirito dell'Unione europea. E' una minaccia per il futuro della Ue. Se la Ue vuole sopravvivere è inaccettabile che un responsabile politico, di qualsiasi Paese, possa dare una risposta del genere a una pandemia come quella che stiamo vivendo''. Il tutto in diretta TV.



Il documento dell'Eurogruppo ha sancito un'Europa spaccata in due: gli antichi Paesi della Lega Anseatica (più l'Austria, la Finlandia e i Baltici), sotto il comando della Germania, e i Paesi del Mediterraneo.

La retromarcia di Von der Leyen sui Coronabond, che da strategici e solidali sono stati derubricati in poche ore a ''solo uno slogan'', ci fa capire che c'è ben altro in ballo oltre che la sopravvivenza delle popolazioni al virus.

E' sempre solo una questione di forza, di predominio sui commerci e accumulazione di ricchezze da parte di qualcuno a scapito di qualcun altro. E del resto sono troppi anni che all'interno dell'eurozona già assistiamo alla politica dell'''affama il tuo vicino'', messa in atto dalla Germania e dall'Olanda, ma anche dalla Francia.

Chissà se adesso Macron avrà capito l'errore enorme del patto di Aquisgrana?



Sapranno i Paesi del Sud far fronte contro quelli del Nord?

E l'Italia saprà farsi valere?

Non manca poi tanto tempo per vedere che fine farà questa Unione Europea. In fondo, il virus è democratico.

Oscar Leoni