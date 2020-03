Gli effetti del coronavirus sulla globalizzazione

Uno sguardo alla Cina

Molti osservatori (vedi innumerevoli articoli della rivista Limes) sottolineano che i prossimi anni saranno difficili per l'economia cinese che già prima del coronavirus dava segni di relativo rallentamento e registra un forte indebitamento in dollari di gran parte delle imprese più importanti e dunque non può agire sulla leva della svalutazione. Resta il fatto che il Covid-19 non è destinato a spostare la tendenza demografica globale di fondo, che vede per i prossimi decessi un'espansione della popolazione in Asia e in Africa e in definitiva un aumento del peso economico di queste aree.

Uno spostamento di ordini dalla Cina all'Italia

Avanza il ''reshoring''? Probabile. Il Sole24Ore ha iniziato a registrare il fenomeno di aziende che ''hanno riattivato in Italia codici di produzione finora realizzati in Cina''. Il fenomeno non è isolato ma non è quantificabile soprattutto in termini di durata. Le aziende però segnalano con nettezza che se per alcuni comparti la Cina resta imbattibile (in particolare la componentistica elettronica) in altri la manifattura italiana è tornata in pista.



Gli analisti sono divisi fra chi già intravede nuove leve per una sorta di reindustrializzazione delle filiere italiane e chi pensa che al massimo alcune produzioni si sposteranno in altri paesi asiatici come il Vietnam o l'Indonesia con costo del lavoro più basso di quello cinese.

Il problema emergente è che le economie del sud-est asiatico sono esse stesse fortemente dipendenti dalla Cina per gli input produttivi. Di conseguenza, la strategia di spostare le catene del valore dalla Cina al sud-est asiatico ha un impatto limitato sull'obiettivo finale delle aziende di ridurre il rischio di concentrazione.

Dal Think Thank Brugel (Companies must move supply chains further from China - Alicia Garcia Herrero) emerge che i cambiamenti all'interno delle catene di approvvigionamento sono difficili, ma necessari. I Paesi con forniture sufficientemente ampie di manodopera disponibile, adeguate capacità logistiche e una dipendenza relativamente bassa dalla Cina saranno più interessanti per la creazione di nuovi siti produttivi. Quali? Non a caso negli scorsi anni sono entrati nel mirino delle multinazionali il Messico, la Turchia e i Paesi dell'Est Europa. Si tratta ora di capire se l'Italia potrà rientrare in questa lista.



Definire nuovi profili di politica economica per l'Italia è al momento prematuro ma sembra inevitabile prepararsi a una fase della globalizzazione diversa da quella precedente.

Davvero il Coronavirus accorcerà il mondo e indebolirà la Cina? Difficile. Di certo però la curva della globalizzazione prenderà un'altra direzione.

Interessante in questo scenario quanto affermato da un sindacalista di spessore come Marco Bentivogli, segretario Fim-Cisl, che in una intervista a Il Messaggero ha sottolineato l'esigenza strategica di alcune ''produzioni di prossimità'' e quali l'acciaio, l'automotive e il biomedicale. Sulle quali puntare assieme a meccanismi e tecnologie che migliorino l'organizzazione del lavoro e la sua produttività.