Per aiutare subito le nostre PMI seguiamo l'esempio di Alibaba

La situazione economica dei piccoli produttori potrebbe essere colpita dalle disposizioni in termini di capitale circolante. Le consegne di componenti dalla Cina sono state interrotte, lasciando le aziende in condizione di non effettuare le consegne ai clienti, aziende che, però, dovranno continuare a pagare gli stipendi e a rimborsare i prestiti.

Proprio come la singola farfalla che sbatte le ali e alla fine scatena un uragano in altre parti del mondo, una quota di valore aggiunto all’interno delle aziende europee dipende dai fornitori e dai clienti cinesi nelle zone in cui l'attività è rallentata in modo significativo.

Evitare l’effetto valanga

In questo contesto, la reazione di Alibaba ci sembra esemplare. Il colosso cinese dell'eCommerce ha introdotto una serie di misure a favore delle piccole e medie imprese, tra cui l’eliminazione delle commissioni sulle vendite per due mesi, la rinuncia alle spese di immagazzinamento e linee di credito senza interessi: tutto il pacchetto rivolto ai commercianti delle regioni interessate con un track record di transazioni affidabili.



Alibaba ha anche introdotto l'accesso gratuito ai software essenziali per la gestione del lavoro a distanza. La risposta mette dunque insieme da un lato la solidarietà, dall’altro l'efficienza economica - il sostegno ai commercianti legati ad Alibaba ne rafforza l’ecosistema - e potrebbe ispirare le aziende in Occidente a seguire il proprio esempio. Queste misure potrebbero contribuire ad aumentare la fiducia tra gli attori economici e ad evitare qualsiasi effetto valanga. Dopotutto, le aziende in fallimento possono trascinare a picco con sè fornitori e clienti.

Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Head of Equities at Edmond de Rothschild Asset Management









