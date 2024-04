L'importanza dei backup immutabili nella difesa dai rischi informatici

Smith (Barracuda Networks): abbinando le misure di sicurezza ai backup immutabili, le organizzazioni possono implementare una strategia di protezione dei dati resiliente

Il World Backup Day, celebrato annualmente il 31 marzo, richiama l'attenzione sull'importanza vitale di mantenere copie aggiornate e sicure dei dati. I backup resilienti rappresentano un baluardo contro danni, perdite e attacchi informatici, come i temuti ransomware. A seguito di questa ricorrenza, esperti di Barracuda Networks, leader nelle soluzioni di sicurezza cloud-first, hanno evidenziato i benefici cruciali dei backup immutabili. Questi non solo proteggono dai rischi comuni ma sono fondamentali anche contro la manomissione dei dati, una minaccia spesso sottovalutata.



Manomissione dei dati: una minaccia crescente



La manipolazione dei dati, che comprende cancellazioni e alterazioni, rappresenta una minaccia sofisticata e sempre più difficile da individuare, soprattutto con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Gli autori di tali azioni possono essere esterni o, più comunemente, insider malintenzionati con accesso privilegiato, motivati da interessi personali o dannosi.



Le aziende devono adottare difese efficaci per rilevare e prevenire queste manipolazioni, assicurando al contempo l'integrità dei dati originali.



Una difesa a due livelli per una sicurezza completa



La protezione iniziale dovrebbe includere controlli rigorosi degli accessi, crittografia, protocolli sicuri e sistemi basati sull'IA per individuare e contrastare anomalie indicative di intrusioni. Questo primo livello mira a bloccare sia gli attacchi esterni che le azioni dannose interne. Un secondo livello di difesa cruciale è rappresentato dai backup immutabili, che impediscono la manipolazione o la cancellazione delle copie di sicurezza. Barracuda elenca cinque vantaggi principali di questa strategia.



I vantaggi dei backup immutabili



- Protezione aggiuntiva contro gli hacker: anche se i dati primari vengono compromessi, i backup rimangono intatti. - Difesa dagli insider malintenzionati: una percentuale significativa delle violazioni dei dati è causata da attori interni malevoli. - Riduzione dell'impatto del ransomware: i backup immutabili consentono il ripristino dei dati senza dover pagare riscatti.

- Prevenzione della corruzione accidentale dei dati: protezione contro guasti hardware, errori umani e bug software. - Conformità normativa: essenziali per rispettare le normative sulla protezione dei dati e garantire l'integrità delle informazioni. "Abbinando le misure di sicurezza ai backup immutabili, le organizzazioni possono implementare una strategia di protezione dei dati resiliente che risponda sia alle minacce informatiche più comuni e radicate, come il ransomware, sia alle minacce sottovalutate e impreviste che potrebbero causare danni altrettanto gravi. Con i backup immutabili, si possono affrontare entrambe le categorie", conclude Charles Smith, Consulting Solution Architect Data Protection di Barracuda Networks EMEA.