27/05/2026 leisure

La famiglia Bartolini Baldelli e la Fattoria di Bagnolo - Vinicitor Sapiens

Bartolini Baldelli (Fattoria di Bagnolo): vini di alta qualità e tradizione toscana

Una conversazione avvolgente, fatta di continui rimandi alla storia di una famiglia e di un territorio ,che ha segnato profondamento quello che oggi siamo, sia come nazione, sia come cultura sia, infine, come enologia. È quanto resta dopo aver conversato con Giovanna Bartolini Baldelli, esponente di un casato di antiche e nobili origini. Origini, ci ricorda in attesa di ricevere ospiti desiderosi di visitare la Fattoria di Bagnolo adagiata sulle colline di Impruneta (Fi), ed ascoltare dalla sua viva voce cosa si è fatto nei secoli passati e cosa ancora oggi si fa, che risalgono all'anno mille. "La nostra famiglia nasce intorno all'anno 1080 nella città di Gubbio, in Umbria. Si trasferì poi in Toscana a Cortona alla fine del XII secolo. Nel 1660, altri membri della famiglia, da Cortona andarono nel Valdarno e costruirono la villa nel Castello di Montozzi già acquistato nel 1608. Nel corso del Settecento, vari membri della famiglia furono insigniti del Cavalierato di Santo Stefano e ricoprirono importanti cariche pubbliche nella corte Medicea, granducale e Lorenese. Nel 1860 Bartolommeo Bartolini Baldelli, insignito del titolo di marchese dal Granduca Leopoldo II, volle acquistare la Fattoria di Bagnolo, innamoratosi del paesaggio e della splendida villa cinquecentesca, già dimora del Machiavelli",



Ascolto incantato e affascinato da quanta storia si racchiude tra i muri della Fattoria di Bagnolo e posso solo immaginare quella all'interno del Castello di Montozzi, sito in Pergine Valdarno (Arezzo), ancora proprietà della grande famiglia dei Bartolini Baldelli, dove collaborano in grande armonia i vari cugini.



La Fattoria di Bagnolo, è rinomata per la produzione di vini di alta qualità riconosciuti ormai da diversi anni dalle più prestigiose guide di settore e dagli appassionati che ricercano, da tutto il mondo, prodotti di nicchia. Risalente al 1419, quando questa bellissima tenuta era chiamata "Al Fonte", fu proprietà dei Machiavelli dal 1458 al 1585. Intorno alla prima metà del 1800 fu acquistata da Bartolommeo Bartolini Baldelli e ne fece la sua residenza estiva e luogo di relax, e qui vi morì nel 1868. Oggi la Fattoria di Bagnolo è sempre gestita con grande passione dalla famiglia che cerca di unire le antiche tradizioni all' entusiasmo delle nuove generazioni



In posizione collinare soleggiata e ben ventilata, gode di un microclima assai favorevole, che insieme alla particolare struttura geologica dei terreni (prevalenza di alberese, con presenza di pietraforte, calcare e argilla), esalta le caratteristiche dei vitigni autoctoni e degli olivi. Nei dieci ettari di vigneti, la varietà principale è il Sangiovese, ma si coltivano anche altre varietà autoctone quali il Colorino, il Canaiolo, la Malvasia e il Trebbiano oltre a due varietà internazionali quali il Cabernet Sauvignon e il Merlot.



La produzione raggiunge mediamente le 25mila bottiglie l'anno, taglia corretta per quella che Giovanna, con orgoglio, rivendica essere una Fattoria Storica Artigianale. La maggior parte della produzione - il 70% - è venduta all'estero, con una parte molto rilevante acquistata dai moltissimi visitatori (circa 15.000 ogni anno), in particolare negli Stati Uniti, in tutta Europa ed ovviamente in Italia.. Insomma, chi ha occasione di andare (e tornarci!) alla fattoria poi diviene un cliente affezionato.

