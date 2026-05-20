27/05/2026 leisure

Celebrando 60 anni di autodisciplina pubblicitaria - Libro "Pubblicità oggi"

Alessandra Di Lorenzo: educare la pubblicità digitale con consapevolezza

Oggi si celebrano i 60anni di attività dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), uno dei migliori esempi di autoregolamentazione. 60 anni che hanno accompagnato e diretto, sia consentito scriverlo, l'evoluzione e la maturità di un fenomeno, la comunicazione pubblicitaria di massa, fondamentale in tutti i processi di sviluppo di sistemi economici di massa. Funzione educativa, culturale, potremmo dire, prima ancora che di controllo.

Curioso in occasione di questa celebrazione parlare di un recente scritto, "Pubblicità oggi. Come nell'era digitale si condizionano desideri, scelte e identità", di Alessandra Di Lorenzo, edito da Este Libri, il cui principale merito è di metterci tutti con le spalle al muro: scegliamo noi in autonomia (seppur indirizzata) oppure un sistema ha scelto per noi?



Domanda esistenziale (citando un Maestro del diritto che ci ha lasciati da qualche mese e che tanto di sé dedicò allo studio della sfera esistenziale) ma che ha molto di vero. Basti leggere le pagine di questa ultima settimana per cogliere primi segnali di una nuova macchia nera che ondeggia sul digitale.



Ma torniamo al libro: secondo l'Autrice, e a ragione, "quello che vediamo online non è mai neutro. La pubblicità non si limita più a promuovere prodotti: plasma i nostri immaginari, condiziona le nostre scelte e modella la società. La stessa intelligenza con cui sappiamo creare messaggi efficaci può essere usata per manipolare, alimentare dipendenze e monetizzare ogni frammento della nostra attenzione".



Ecco dunque che il libro è un invito a guardare con maggiore consapevolezza ciò che scorre davanti ai nostri occhi ogni giorno. Le informazioni online sono filtrate da logiche precise, costruite per monetizzare i nostri comportamenti, i nostri gusti e perfino le nostre emozioni. Riconoscerlo è il primo passo per non lasciarci influenzare. Nel testo si illustrano con chiarezza e dettaglio i meccanismi attraverso i quali la comunicazione pubblicitaria opera e, soprattutto, come il mix potente tra comunicazione e social amplifichi e perfezioni il singolo messaggio.



Siamo entrati così in una nuova dimensione: da spot di massa a comunicazioni mirate, costruite intorno a noi, si potrebbe dire parafrasando un fortunato e geniale spot, proprio come ci ha insegnato da decenni la terapia medica per contrastare e sconfiggere mali invincibili.

Un invito alla ragione e al pensiero critico, quello suggerito dall'Autrice, che assume grande valore se solo si pensa all'unidirezionalità con la quale molti, troppi di noi vivono i social. Basta salire in una metro per accorgersi che il mondo che ci circonda non ci appartiene più.

Ma tornando all'incipit, cosa resta dei 60anni dello IAP? Memorie, certamente, ma anche un importante compito: non solo controllare ma educare la nuova pubblicità, partendo anche dal libro di Alessandra di Lorenzo. Impresa ardua, ma non ci sono altre strade.







Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione







