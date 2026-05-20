27/05/2026 fare

Innovazione nel procurement: collaborazione e relazioni

Tinti (IUNGO): la vera chiave per il successo del procurement è la collaborazione strutturata con i fornitori

Nel dibattito attuale sul procurement, dominato dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale, è facile lasciarsi trascinare da una narrazione orientata al futuro, fatta di promesse e scenari ancora in fase di realizzazione. Automazione spinta, decisioni autonome, supply chain auto-ottimizzanti sono senza dubbio visioni affascinanti, che però rischiano di distogliere l'attenzione da una domanda più urgente e concreta.

Di cosa ha davvero bisogno oggi il procurement per funzionare?



La risposta non risiede in una singola tecnologia, per quanto avanzata, ma in un insieme di elementi che solo l'interazione tra persone, competenze e processi consolidati può garantire.



L'intelligenza artificiale è uno strumento potente, ma da sola non produce valore: serve esperienza concreta, capacità di gestione di progetti complessi, know-how accumulato sul campo e competenze trasversali che sappiano trasformare dati e algoritmi in decisioni efficaci e misurabili.

Il procurement, infatti, non è e non sarà mai soltanto un insieme di strumenti o tecnologie, ma un sistema complesso basato sulle relazioni. Oggi più che mai, queste relazioni vanno oltre i confini aziendali. Crediamo fermamente che il vero paradigma è quello dell'azienda estesa, un ecosistema interconnesso in cui clienti e fornitori non sono più soggetti separati, ma componenti integrate di un unico processo operativo, che crea valore in modo condiviso.



In questa prospettiva, la collaborazione con i fornitori non può essere vista come una semplice leva per migliorare l'efficienza operativa. Rappresenta, piuttosto, il vero fattore critico su cui si regge il funzionamento dell'intero sistema. Quando la relazione è debole, frammentata o priva di una struttura chiara, l'azienda estesa perde coesione, visibilità sui processi e capacità di reagire in modo rapido ed efficace ai cambiamenti. Al contrario, una collaborazione strutturata, continua e ben governata rafforza l'allineamento tra le parti e si trasforma in un potente moltiplicatore di valore, capace di generare benefici concreti lungo tutta la supply chain.







Le aziende lo sperimentano ogni giorno con problemi reali che non nascono dalla mancanza di algoritmi, ma dalla frammentazione dei flussi, dalla scarsa visibilità, da comunicazioni inefficaci e da una governance debole nei rapporti con i fornitori. È qui che si gioca la partita quotidiana del procurement ed è qui che si costruisce il suo futuro. L'innovazione tecnologica da sola ha un impatto limitato se non è supportata da competenze consolidate, esperienza pratica e capacità di gestire processi complessi.

Per questo, la collaborazione non può essere lasciata all'iniziativa dei singoli o gestita in modo informale. Deve essere progettata, resa scalabile e integrata nei processi. Deve diventare un elemento operativo, misurabile, continuo, basato su persone esperte e su risultati concreti. Ed è proprio questo il nostro ruolo: non siamo soltanto una tecnologia aggiuntiva, ma un vero e proprio sistema operativo delle relazioni tra clienti e fornitori all'interno dell'azienda estesa. La nostra piattaforma è progettata per trasformare la collaborazione in un processo reale, quotidiano e condiviso tra tutti gli attori coinvolti. Non si limita a digitalizzare le interazioni piuttosto le organizza, le governa e le rende trasparenti, garantendo che ogni connessione generi valore concreto e misurabile.

Mettere al centro la relazione cliente-fornitore significa garantire continuità operativa anche nei momenti di maggiore pressione; avere controllo sui flussi, tracciabilità delle comunicazioni, allineamento costante tra le parti. Significa anche trasformare uno scambio spesso frammentato in un processo coordinato e affidabile, dove l'esperienza, la competenza e la capacità di esecuzione fanno la differenza.

In un modello di azienda estesa, questo approccio diventa imprescindibile. Perché il valore non si genera più solo all'interno dei confini organizzativi, ma nella qualità delle interazioni tra tutti i nodi della rete. Il procurement, in questo senso, evolve da funzione di gestione a funzione di orchestrazione, dove le persone, le competenze e l'esperienza concreta costituiscono la vera leva di successo.

Ma orchestrare richiede strumenti adeguati e, soprattutto, fondamenta solide. Servono affidabilità, governance, integrazione nei processi aziendali e continuità operativa. Non basta adottare tecnologie innovative se queste non sono condivise con i fornitori e non diventano parte del modo di lavorare quotidiano. La collaborazione deve essere strutturata, altrimenti resta fragile. E ciò che è fragile, nella supply chain, prima o poi si rompe.

Da 25 anni lavoriamo esattamente in questa direzione, per trasformare la relazione con i fornitori in un asset strategico dell'azienda estesa. Un approccio costruito su esperienza reale, su casi applicativi, su progetti complessi gestiti con successo e risultati quantificabili, e su integrazioni profonde nei processi aziendali.

In un mercato sempre più concentrato sull'intelligenza artificiale, è fondamentale mantenere una visione chiara: l'innovazione non si misura da ciò che si aggiunge, ma da ciò che realmente funziona. E perché funzioni, deve poggiare su basi solide, persone competenti, esperienza maturata sul campo e relazioni durature.

La collaborazione strutturata con i fornitori non è solo una possibile strategia, diventa la condizione imprescindibile per far funzionare tutto il resto. Il futuro del procurement non è qualcosa da immaginare, ma da costruire concretamente, giorno dopo giorno, con metodo, competenza e continuità.

Andrea Tinti, CEO e Founder di IUNGO



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