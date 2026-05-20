27/05/2026 fare

Come la filiera del lusso trasforma le carriere sales in Italia

Manzini (Grafton): il ritorno dei talenti e la mobilità Nord-Sud ridefiniscono le competenze richieste nel settore luxury

L'analisi di Grafton, brand globale di Gi Group Holding specializzato in Professional Recruitment, mostra che la filiera del lusso in Italia sta cambiando radicalmente il profilo richiesto ai professionisti del sales. Oggi il ruolo commerciale non si limita più alla negoziazione, ma richiede una conoscenza approfondita della catena produttiva, dei materiali e dei processi di lavorazione tipici del Made in Italy. Le aziende, soprattutto le piccole realtà sartoriali, cercano figure capaci di trasformare la complessità della produzione in valore percepito dal cliente.

Le competenze tecniche diventano un requisito imprescindibile. I recruiter segnalano una crescente domanda di candidati con background di prodotto, spesso provenienti da ruoli di product manager, in grado di coniugare expertise industriale e visione commerciale. Tuttavia, acquisire una conoscenza verticale della filiera richiede tempo e non è facilmente trasferibile in breve periodo. Per questo motivo le carriere tendono a evolversi lungo percorsi alternativi, non tanto cambiando segmento di mercato quanto spostandosi geograficamente o passando da grandi gruppi a realtà più piccole e specializzate.



La dimensione internazionale rimane una leva decisiva di crescita. Grafton rileva un aumento della domanda di professionisti con esperienza all'estero, apprezzati per l'autonomia decisionale, la familiarità con standard globali e la conoscenza culturale di mercati esteri. Parallelamente, cresce il fenomeno del rientro dei talenti: professionisti che, dopo aver maturato esperienze fuori dall'Italia, tornano per trasferire best practice, visione strategica e mentalità globale alle imprese nazionali. Questi profili sono spesso premiati con pacchetti retributivi più competitivi e ruoli di maggiore responsabilità.

Il rientro dei talenti si intreccia con la crescente internazionalizzazione delle imprese italiane. Le aziende investono in profili capaci di gestire territori complessi, normative internazionali e reti distributive avanzate. Non è raro che professionisti con esperienza estera vengano richiamati per guidare le sedi internazionali delle stesse imprese, sfruttando la loro conoscenza dei mercati di destinazione.



Un ulteriore trend riguarda la mobilità geografica interna. Se Milano resta il principale hub del settore, un numero sempre più alto di professionisti sceglie percorsi più vicini al proprio territorio d'origine, attratti dal riavvicinamento alla famiglia e dalla possibilità di contribuire allo sviluppo di realtà locali, spesso radicate nei distretti del Made in Italy. Questa scelta si traduce in un passaggio da grandi gruppi a realtà più piccole e "sartoriali", dove il ruolo è più strategico e l'impatto sul territorio più tangibile. Le generazioni Millennials e Gen Z sono particolarmente sensibili a questi fattori, poiché integrano valori di sostenibilità, inclusione, trasparenza e responsabilità sociale nelle proprie scelte di carriera.







«Per queste generazioni - commenta Francesco Manzini, Amministratore Delegato di Grafton - il lavoro non è solo uno strumento di avanzamento professionale, ma un'estensione della propria identità e dei propri valori. Temi come sostenibilità, inclusione, trasparenza, responsabilità sociale e coerenza etica orientano concretamente le scelte di carriera. Grazie alla nostra presenza anche nel Mezzogiorno, osserviamo professionisti e professioniste orientarsi verso realtà del Sud Italia per contribuire attivamente allo sviluppo del territorio. Guidati dalla possibilità di lasciare un segno tangibile nel contesto economico e sociale in cui operano, portano competenze maturate in contesti nazionali e internazionali negli ecosistemi imprenditoriali locali rafforzandone competitività, managerializzazione e capacità di innovazione».





