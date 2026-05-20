27/05/2026 fare

Il lavoro del 2050: ibrido, AI e ambienti intelligenti cambieranno ogni routine

Dixon (IWG): la giornata 9-18 e gli spostamenti scompariranno, sostituiti da uffici distribuiti, AI e realtà immersiva

International Workplace Group (IWG) ha pubblicato lo studio IWG's Work Reimagined: The Office of 2050, basato su interviste a leader HR e dipendenti di tutto il mondo. I risultati mostrano che il lavoro ibrido diventerà la norma, mentre l'ufficio centrale sarà sostituito da una rete di sedi distribuite. L'integrazione tra uomo e tecnologia raggiungerà livelli senza precedenti.

Tra le tecnologie più attese, il 26% dei professionisti e il 33% dei leader HR ritengono realizzabili gli impianti neurali, che collegano direttamente il cervello ai dispositivi esterni. Questi sistemi potrebbero trasformare la collaborazione in tempo reale, eliminando la necessità di dispositivi tradizionali.



L'AI sarà il motore principale del cambiamento: il 71% dei leader HR e il 73% dei lavoratori prevede che intelligenza artificiale e automazione ridisegneranno la maggior parte dei ruoli d'ufficio. L'AI automatizzerà flussi di lavoro, velocizzerà le decisioni e indicherà il momento migliore per collaborare, come confermano il 69% dei leader HR e il 64% dei dipendenti. Inoltre, la formazione potenziata dall'AI ridurrà i tempi di apprendimento, liberando le persone per attività creative e strategiche.

La realtà virtuale e la realtà aumentata saranno la seconda innovazione più attesa, con il 70% dei leader HR e il 69% dei professionisti che prevedono la sostituzione di molte interazioni tradizionali. Questi ambienti immersivi consentiranno la partecipazione simultanea di team in presenza e da remoto, favorendo una comunicazione più fluida.



Il modello di lavoro tradizionale 9-18 e gli spostamenti lunghi saranno quasi scomparsi entro il 2050, secondo il 68% dei lavoratori e quasi sette leader HR su dieci. Il lavoro si svolgerà in più luoghi, con il 75% dei professionisti che prevede l'adozione diffusa del modello ibrido. La flessibilità diventerà cruciale per attrarre e mantenere i talenti, con il 75% dei leader HR che considera l'equilibrio vita-lavoro e il benessere un valore crescente.

I futuri ambienti intelligenti saranno progettati per adattarsi alle esigenze umane: il 28% degli intervistati prevede luci che seguono l'orologio biologico, il 30% attende sistemi che segnalano la stanchezza invitando a pause, e il 24% immagina pareti touch-screen connesse al cloud.







Parallelamente, gli spazi saranno più orientati al benessere e alla natura. Il 28% dei professionisti desidera ambienti polifunzionali con giardini interni e aree familiari, per creare contesti più sani e produttivi.

Secondo Mark Dixon, CEO e Fondatore di International Workplace Group: "La tecnologia ha sempre plasmato il nostro modo di lavorare. La differenza oggi è la velocità con cui tale cambiamento si sta manifestando. I progressi nell'AI stanno accelerando il mondo del lavoro a una velocità che la maggior parte delle organizzazioni e degli individui fatica attualmente a comprendere. L'AI fa parte di una curva di innovazione esponenziale, il cambiamento più significativo che abbia visto da quando ho iniziato la mia attività sei decenni fa. Innovazioni come l'AI e la neurotecnologia stanno guidando un futuro in cui il lavoro si svolge più velocemente, in modo più intuitivo e precisamente quando e dove è necessario. Il cambiamento esponenziale non si limita a modificare i lavori; altera la velocità del business stesso e il mondo del lavoro apparirà molto diverso entro il 2050".





