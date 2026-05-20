27/05/2026 digital

AI trasforma il retail: da dati caotici a decisioni rapide con STUDIO AI

Monza (Witailer): l'analisi e-commerce si semplifica, gli insight arrivano in minuti, non ore

Witailer ha lanciato STUDIO AI, una piattaforma pensata per ridurre i tempi di analisi nel commercio digitale. L'obiettivo è chiaro: passare da giorni di lavoro su fogli Excel a pochi minuti di insight strategico. "Il mondo dell'e-commerce analytics sta cambiando volto, ma la vera sfida non è accumulare dati, quanto ritrovare la chiarezza necessaria per prendere decisioni", ha dichiarato Beatrice Monza, Managing Director di Witailer. "La soluzione non è un ulteriore software generico, ma un sistema in grado di normalizzare informazioni da fonti frammentate, armonizzare KPI diversi e fornire risposte operative immediatamente utilizzabili".

STUDIO AI è stato addestrato su scenari reali, imitandone il ragionamento per produrre report coerenti e pronti all'uso. Il concetto di time-to-insight è portato al livello più alto: le analisi, prima lunghe ore, ora si completano in minuti, consentendo ai manager di reagire in tempo reale. Un caso pratico riguarda De'Longhi, che ha richiesto un aggiornamento sul business entro un'ora. Grazie a STUDIO AI, la risposta è stata pronta, verificata e strutturata per la decisione immediata.



"Mi piace pensare all'intelligenza artificiale come enabler, quello che abilita, come uno strumento", ha detto Monza -, sottolineando che l'AI non sostituisce il manager, ma libera dalle attività ripetitive. L'automazione di compiti come l'ottimizzazione dei CPC, la segmentazione dei target e il trasferimento di dati tra piattaforme permette di focalizzarsi sulla strategia e sull'innovazione. Il mercato premia chi riesce a "mettere insieme i puntini", integrando logistica, branding, media e tecnologia in un'unica sinfonia operativa. Le aziende che ignorano l'AI rischiano di perdere terreno a favore di concorrenti più agili, già capaci di sfruttare questi strumenti per accelerare il proprio ritmo di crescita. La trasformazione digitale non è più una scelta facoltativa, ma una necessità per restare competitivi nell'ecosistema e-commerce odierno.

