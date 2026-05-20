AI trasforma il retail: da dati caotici a decisioni rapide con STUDIO AI | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

27/05/2026

digital

AI trasforma il retail: da dati caotici a decisioni rapide con STUDIO AI

Monza (Witailer): l'analisi e-commerce si semplifica, gli insight arrivano in minuti, non ore

Witailer ha lanciato STUDIO AI, una piattaforma pensata per ridurre i tempi di analisi nel commercio digitale. L'obiettivo è chiaro: passare da giorni di lavoro su fogli Excel a pochi minuti di insight strategico. "Il mondo dell'e-commerce analytics sta cambiando volto, ma la vera sfida non è accumulare dati, quanto ritrovare la chiarezza necessaria per prendere decisioni", ha dichiarato Beatrice Monza, Managing Director di Witailer. "La soluzione non è un ulteriore software generico, ma un sistema in grado di normalizzare informazioni da fonti frammentate, armonizzare KPI diversi e fornire risposte operative immediatamente utilizzabili".
STUDIO AI è stato addestrato su scenari reali, imitandone il ragionamento per produrre report coerenti e pronti all'uso. Il concetto di time-to-insight è portato al livello più alto: le analisi, prima lunghe ore, ora si completano in minuti, consentendo ai manager di reagire in tempo reale. Un caso pratico riguarda De'Longhi, che ha richiesto un aggiornamento sul business entro un'ora. Grazie a STUDIO AI, la risposta è stata pronta, verificata e strutturata per la decisione immediata.

"Mi piace pensare all'intelligenza artificiale come enabler, quello che abilita, come uno strumento", ha detto Monza -, sottolineando che l'AI non sostituisce il manager, ma libera dalle attività ripetitive. L'automazione di compiti come l'ottimizzazione dei CPC, la segmentazione dei target e il trasferimento di dati tra piattaforme permette di focalizzarsi sulla strategia e sull'innovazione. Il mercato premia chi riesce a "mettere insieme i puntini", integrando logistica, branding, media e tecnologia in un'unica sinfonia operativa. Le aziende che ignorano l'AI rischiano di perdere terreno a favore di concorrenti più agili, già capaci di sfruttare questi strumenti per accelerare il proprio ritmo di crescita. La trasformazione digitale non è più una scelta facoltativa, ma una necessità per restare competitivi nell'ecosistema e-commerce odierno.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Golden Power: le nuove regole per sicurezza delle imprese italiane

Leadership: i nuovi criteri di responsabilità e intelligenza emotiva

Disuguaglianze di genere in Italia: dati chiave e impatti per le aziende

Corporate governance: il ruolo strategico dei board per la protezione delle imprese

Ballarè (Manageritalia): le cinque leve per la crescita del nostro Paese

Fare Business

Design Thinking in Italia: impatto, metriche e sfide dell'AI

Intesa Sanpaolo prevede manifatturiero stabile nel 2026 e crescita fino al 2030

Innovazione nel procurement: collaborazione e relazioni

Come la filiera del lusso trasforma le carriere sales in Italia

Il lavoro del 2050: ibrido, AI e ambienti intelligenti cambieranno ogni routine

Intelligenza artificiale: vale 8 miliardi di euro di valore per le banche italiane in tre anni

Marketing

Le 3 tattiche di social media che stanno perdendo efficacia

L'AI spinge il valore globale dei brand a nuovi record

eCommerce B2C: crescita a 42,6 miliardi. Leader e sfide per il retail

Digital Business

AI Resilience: come trasformare la sicurezza in vantaggio competitivo

AI trasforma il retail: da dati caotici a decisioni rapide con STUDIO AI

Finanza e investimenti

Investitori puntano al reddito fisso: flessibilità e diversificazione in crescita

Credito leveraged: l'high yield resiste all'AI, ma loan e private credit vacillano

ETF multi-asset: la crescita rapida che sta cambiando il risparmio retail

Sport Business

Intel e McLaren: la partnership che trasforma la Formula 1 in laboratorio

Leisure

La famiglia Bartolini Baldelli e la Fattoria di Bagnolo - Vinicitor Sapiens

Celebrando 60 anni di autodisciplina pubblicitaria - Libro ''Pubblicità oggi''

L'inflazione non è uguale per tutti - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <