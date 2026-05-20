27/05/2026 economia

Investitori puntano al reddito fisso: flessibilità e diversificazione in crescita

Carpenzano (Capital Group): investitori globali spostano capitali verso le obbligazioni per mitigare incertezza e puntare a rendimenti più stabili

Capital Group ha pubblicato i risultati della seconda edizione del Fixed Income Horizons Survey 2026, basato su un campione di 300 senior del settore investimenti in Asia-Pacifico, EMEA e Nord America. La ricerca evidenzia un netto spostamento verso il reddito fisso, con priorità su flessibilità, diversificazione geografica e maggiore gestione attiva. "Il reddito fisso viene sempre più utilizzato per stabilizzare i portafogli in un contesto di persistente incertezza", ha affermato Flavio Carpenzano, Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group. "Il Fixed Income Horizons Survey evidenzia una crescente attenzione alla diversificazione geografica e alla flessibilità del portafoglio, in particolare tra gli investitori dell'area EMEA e dell'Asia-Pacifico, che cercano di ridurre il rischio di concentrazione. Gli investitori stanno evolvendo il proprio approccio di investimento per dare ai gestori maggiore margine di manovra nel rispondere ai cambiamenti del mercato. In qualità di uno dei maggiori gestori attivi nel reddito fisso al mondo, riteniamo che portafogli globali ben diversificati e gestiti attivamente possano aiutare gli investitori a orientarsi nelle mutevoli condizioni di mercato e a costruire portafogli più resilienti nel lungo termine".



Le prime cinque conclusioni operative sono:



- L'adeguamento della composizione del portafoglio di crediti (72%) è la priorità principale per i prossimi 12 mesi.

- Due terzi (66%) dei partecipanti puntano a incrementare la flessibilità modificando i limiti di allocazione tattica.

- Il 46% aumenta il ricorso alla gestione attiva nel reddito fisso, contro il 5% che lo riduce.

- Le allocazioni nel reddito fisso liquido sono in crescita: il 31% prevede di aumentarle, contro il 20% che prevede riduzioni.

- I fattori chiave per tale trend sono la diversificazione del rischio azionario (61%) e il posizionamento difensivo (59%).



Gli investitori stanno rafforzando l'esposizione a credito Investment Grade (IG) in Europa (32%) e Asia-Pacifico (36%), superando l'interesse per il mercato statunitense (20%). Parallelamente, la domanda di debito dei mercati emergenti (EMD) cresce, con il 30% dei rispondenti che prevede incrementi, quasi raddoppiando rispetto all'anno precedente.

Il private credit si conferma come settore più richiesto: il 34% degli operatori intende aumentare l'esposizione nei prossimi 12 mesi, e il 58% lo colloca già al 10% o più delle proprie allocazioni in reddito fisso, rispetto al 39% del 2025.

«Con l'aumentare della dispersione tra le diverse regioni e i vari settori del credito, molti investitori ricorrono alla gestione attiva per orientarsi tra le mutevoli correlazioni e individuare fonti di reddito resilienti. Il nostro studio evidenzia una svolta verso il reddito fisso, accompagnata da un rinnovato interesse per il credito investment grade e il debito dei mercati emergenti. In questo contesto, un approccio al reddito fisso diversificato a livello globale e gestito attivamente rappresenta un modo per mantenere la flessibilità in condizioni di incertezza», conclude Roberta Gastaldello, Head of Client Group Italy di Capital Group.





