Perché le esperienze negative dei cliente possono costare quasi 3 trilioni di dollari | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it
Home page BusinessCommunity.it Cerca Sommario di questo numero Arretrati News Abbonamenti
BusinessCommunity.it

04/03/2026

marketing

Perché le esperienze negative dei cliente possono costare quasi 3 trilioni di dollari

Sganga (Humassistant): la maggior parte delle aziende non perde clienti perché risponde male. Li perde perché non sa nemmeno cosa gli hanno scritto

Nel 2026, le cattive esperienze cliente potrebbero far perdere all'economia globale 3 trilioni di dollari, secondo lo studio "3 Trillions dollar is at Risk due to Bad CX in 2026" del Qualtrics XM Institute. L'indagine, condotta su consumatori di tutti i continenti, evidenzia che l'11% delle interazioni con il servizio clienti è valutato negativamente; quasi la metà di questi contatti (47%) porta a una riduzione della spesa da parte dell'acquirente. L'impatto economico si traduce in più di 2,100miliardi di acquisti ridotti e 865miliardi di spese completamente interrotte, un fenomeno che attraversa ogni settore e mercato.

Un aspetto poco visibile è il "silenzioso abbandono": meno di un cliente su tre segnala formalmente un'esperienza negativa, una flessione di 7,5 punti percentuali rispetto al 2021. Nella maggior parte dei casi, il consumatore smette semplicemente di comprare e passa alla concorrenza, senza che l'azienda ne rilevi l'esito. Questo rende il danno invisibile nei report tradizionali.
Le cause principali non risiedono nella mancanza di tecnologia, ma nella frammentazione dei canali di comunicazione. Email, chat, WhatsApp, social e telefono vengono gestiti come sistemi isolati, generando ritardi, perdita di contesto e un percorso cliente discontinua. Un'analisi di Trengo rivela che il 60% delle imprese non condivide in tempo reale il contesto delle conversazioni tra team e strumenti. Dati di SQM Group confermano che oltre la metà dei clienti è costretta a ripetere la propria richiesta quando passa da un canale all'altro. I risultati mostrano un divario marcato: le soluzioni omnichannel integrate raggiungono una soddisfazione del 67% rispetto al 28% di quelle disconnesse, e la retention sale all'89% contro il 33% dei modelli frammentati.

- l'11% delle interazioni è percepito come negativo.
- il 47% di queste interazioni porta a riduzione della spesa.
- oltre 2,100miliardi di dollari di acquisti ridotti.
- 865miliardi di spese completamente interrotte.
- il 60% delle aziende non condivide il contesto in tempo reale.
L'introduzione di AI nei singoli canali non ha prodotto i risultati sperati. Qualtrics segnala che un consumatore su cinque non percepisce alcun vantaggio dall'AI nel servizio clienti, con un tasso di fallimento quattro volte superiore rispetto ad altri ambiti di applicazione. Inoltre, il 53% dei clienti teme un uso improprio dei propri dati, mentre il 50% teme di perdere l'accesso al supporto umano.


«Se automatizzi il caos, ottieni solo un caos automatizzato. La maggior parte delle aziende non perde clienti perché risponde male: li perde perché non sa nemmeno cosa gli hanno scritto. Il primo passo non è aggiungere un altro chatbot, è mettere ordine», afferma Francesco Sganga, founder di Humassistant.

Humassistant, piattaforma SaaS italiana nata a Torino, affronta il problema partendo dalla centralizzazione dei canali. La soluzione aggrega chat web con voce integrata, WhatsApp Business, email, social e telefono in un'unica inbox operativa. Solo dopo aver garantito la condivisione in tempo reale del contesto tra gli operatori, vengono attivati assistenti AI configurabili. L'obiettivo è accorciare i tempi di risposta, eliminare la perdita di informazioni tra i canali e rendere il customer care più sostenibile, in particolare per le PMI italiane e le imprese B2B.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Crescita globale 2026: previsto un +2,6% tra rischi geopolitici e finanziari

Ridistribuzione dei flussi commerciali: gli USA perdono il ruolo di hub globale

Idrogeno in Italia: più della metà delle imprese genera ricavi e gli investimenti superano il 10%

Elena Guzzella (DAG Communication): il mercato cinese del food & beverage offre opportunità concrete

Fare Business

Le cinque tendenze che plasmeranno le organizzazioni nel 2026

Salari record per CFO e leader digitali nella Salary Survey 2026

Mergers and Acquisitions: la svolta verso portafogli più snelli e acquisizioni mirate

AI e trasformazione digitale: la sfida delle competenze nell'era dell'innovazione rapida

L'Open Innovation in Italia supera i 900 milioni: in crescita, AI e Venture Clienting

Settore olio d'oliva: Italia tra carenza produttiva e disavanzo commerciale

Calzature italiane: fatturato 2025 in calo ma segnali di ripresa

Marketing

Neuropositioning: la risposta al sovraccarico di contenuti generati dall'IA

Perché le esperienze negative dei cliente possono costare quasi 3 trilioni di dollari

AI e marketing: la sfida delle conversazioni personalizzate

Crescita degli incarichi pubblicitari: il boom di Social & Influencer nel 2025

Digital Business

HPE equipaggia le Olimpiadi Invernali Milano&8209;Cortina 2026 con una rete autoconfigurata con l'AI

Cybersecurity negli smart building: una nuova necessità

Finanza e investimenti

Real Estate: nel 2025 volumi record, retail in testa e nuove sfide di spread

La geopolitica rimarrà al centro della scena nel 2026 per le valute e oro

Perché il reddito fisso resta attraente nel 2026

Finanza personale: in Italia ci si affida a banche, consulenti, media e AI

Sport Business

Betsson scommette sulla Davis Cup: branding, fan zone e merchandising

Leisure

Fattoria Peruzzo: presidiare il territorio e la sua storia - Vinitor Sapiens

Strategie per imprese familiari - Libro ''Famiglia e impresa''

Come l'AI trasforma gli output in valore: il vero vantaggio competitivo - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <