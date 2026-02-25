Salari record per CFO e leader digitali nella Salary Survey 2026 | BusinessCommunity.it
Salari record per CFO e leader digitali nella Salary Survey 2026

Papotti (Robert Walters): la nostra ricerca evidenzia picchi retributivi per ruoli chiave in finanza, tech, cybersecurity, engineering e manufacturing

Robert Walters Italia ha pubblicato la Salary Survey 2026, basata su centinaia di processi di selezione reali. L'analisi mette in luce le retribuzioni più elevate per le figure strategiche che guidano la trasformazione digitale, la compliance e la gestione del rischio. I dati mostrano i massimi compensi annui lordi (RAL) in euro per le posizioni più richieste.
I cinque ruoli con la RAL più alta sono (cifre in euro):

- Chief Financial Officer (CFO) fino a 300.000 RAL.
- Chief Information Officer (CIO) fino a 210.000.
- Digital Transformation Leader fino a 200.000.
- Commercial Director fino a 180.000.

- Operation Director Manufacturing fino a 164.000.
"Quello che osserviamo è un riflesso diretto dell'impatto che questi ruoli hanno sul business", commenta Walter Papotti, Country Manager di Robert Walters Italia. "Oggi la discussione non riguarda più soltanto quanto offrire, ma quali competenze siano davvero centrali per sostenere crescita, continuità operativa e competitività".
Nel settore Tech & Digital, la domanda di leadership e competenze specialistiche spinge verso compensi elevati. Le prime cinque posizioni elencate includono  (cifre in euro):

- Chief Information Officer (CIO) fino a 210.000 RAL.

- Chief Technology Officer (CTO) fino a 185.000.
- Chief Information Security Officer (CISO) fino a 180.000.
- Digital Transformation Leader fino a 200.000.
- Data Analytics Manager fino a 85.000.
La normativa europea NIS2 ha rafforzato la pressione sulla cybersecurity, rendendo la sicurezza informatica un tema di business e non più solo tecnico.
Nel comparto Engineering & Manufacturing, i ruoli legati a stabilimento e supply chain sono i più remunerati. Le prime cinque posizioni sono  (cifre in euro):

- Operation Director Manufacturing fino a 164.000 RAL.


- Plant Director fino a 154.000.
- Supply Chain Manager fino a 95.000.
- Maintenance Manager fino a 75.000.
- Energy Manager fino a 82.000.
In ambito Finance & Operations, le funzioni di governance e controllo mantengono elevati livelli salariali. Le cinque posizioni principali sono  (cifre in euro):

- Chief Financial Officer (CFO) fino a 300.000 RAL.
- Finance Director (SME) fino a 150.000.
- Head of Controlling fino a 120.000.
- Internal Auditor fino a 110.000.
- Chief Risk Officer (non specificato nella survey, ma tipicamente tra i più alti).

Nel segmento Sales & Marketing, la leadership commerciale continua a guidare i massimi compensi. Le cinque posizioni più rilevanti sono  (cifre in euro):

- Commercial Director fino a 180.000 RAL.
- Sales Director fino a 130.000.
- Business Development Manager fino a 115.000.
- Export Manager fino a 95.000.
- Marketing Director fino a 115.000.
La survey indica che le aziende devono definire con precisione i ruoli critici per evitare costi aggiuntivi o interruzioni operative.
"Le aziende che non definiscono con precisione i propri ruoli critici rischiano di intervenire troppo tardi, pagando di più o perdendo continuità operativa", conclude Papotti. "I professionisti, invece, dovrebbero allineare le proprie competenze ai driver principali del mercato: dati, Risk, project execution e governance".

Le tendenze emergenti includono modelli di lavoro ibridi, maggiore flessibilità e la digitalizzazione dei processi, ormai considerati standard competitivi.

